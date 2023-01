Twitch-Streamerin erhält anonyme Spende über 10.000 $ – 200 lüsterne Männer behaupten, das Geld sei von ihnen

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das war jetzt die Spende : Die Streamerin teilte am 10. Januar mit, sie habe eine Spende über 10.000 $ für eine Schönheitsoperation an ihrem Hintern erhalten.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Woher kennt man „TheDanDangler?“ TheDanDangler ist eine 23-jährige Streamerin aus den USA. Sie hat im Schnitt 1.900 Zuschauer und hält sich bevorzugt in den Twitch-Kategorien „Just Chatting“ „Pools, Hot Tubs & Beaches“ und in „CoD Warzone 2″ auf.

Insert

You are going to send email to