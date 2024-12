In einem neuen Anime landet eine Regisseurin in ihrer Lieblings-Serie – Kommt von dem Studio hinter Jujutsu Kaisen

Direkt zu Beginn des kommenden Jahres steht ein neuer Anime in den Startlöchern, zu dem es keine Mangavorlage gibt. Ironischerweise geht es um das harte Leben einer Mitarbeiterin in der Anime-Industrie.

Was ist das für ein Anime? Zenshu ist ein neuer Anime, der keinen Manga als Vorlage hat. Er ist eine originale Serie aus dem Studio MAPPA. Dabei handelt es sich um das Animationsstudio, das unter anderem für folgende Animes zuständig war:

Jujutsu Kaisen

Attack on Titan (Staffel 4)

Chainsaw Man

Yuri!! on Ice

Zum Portfolio gehören oft actiongeladene Animes. Doch mit Zenshu wird MAPPA einen etwas herzerwärmenderen Ton anschlagen. Hier geht es nämlich um einen Anime im Anime. Und die Prämisse dieses Animes ist äußerst traurig.

Den Trailer zum Anime könnt ihr hier sehen:

In Zenshu gerät eine Animatorin in ihren Lieblingsanime

Worum geht es? Die Story dreht sich um die junge Animatorin Natsuko Hirose. Sie ist sehr introvertiert, was sich darin bemerkbar macht, dass sie ihre Haare vor dem Gesicht trägt. Ihr großes Talent ist das Zeichnen von Animes.

Mit ihrer ersten Serie landet sie einen großen Hit, an den sie schnell anknüpfen möchte. Leider steht als nächstes Projekt eine romantische Komödie an, mit der Natsuko nichts anfangen kann. Es folgen künstlerische Blockaden, das Verpassen von Deadlines und ein schrecklicher Unfall, der Natsuko in ihren liebsten Anime aus der Kindheit zieht.

Der Anime gibt einen guten Einblick in den harten Alltag eines Animators in der Anime-Branche. Zeitgleich handelt es sich dabei um einen Isekai, in dem Natsuko merkt, dass sie besondere Kräfte besitzt.

Wann startet der Anime? Die Premiere soll am 5. Januar 2025 im japanischen Fernsehen stattfinden. In Deutschland wird der Anime bei Crunchyroll verfügbar sein. Fans können den Anime im Simulcast im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln schauen.

