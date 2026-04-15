YouTuber verpasst seinem Gaming-PC eine Lüfter-Kugel für 450 Euro, und das Monstrum funktioniert tatsächlich

Kühlung in einem Gaming-PC ist wichtig. Deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Temperaturen in einem Computer zu senken. Ein Bastler ging jetzt aber einen Schritt weiter und kreierte die ultimative Lüfterkugel, um seinen Rechner zu kühlen.

Was hat der Enthusiast gebastelt? Der Content-Creator Major Hardware zeigt in seinem YouTube-Video vom 12.04.2026 seine neueste Errungenschaft. Er hat mithilfe eines 3D-Druckers und 15 120-mm-Noctua-Lüftern eine riesige Halbkugel gebaut, welche das Seitenteil seines PCs ersetzen soll.

Die Idee stammt laut seinen eigenen Angaben von einem Zuschauer und ist ein Nachfolger eines vorherigen Projektes, bei dem der Bastler 15 30-mm-Lüfter auf einer kleinen Halbkugel platzierte.

Allein die 15 Noctua-A12s kosten in Deutschland zum heutigen Stand am 14.04.2026 ca. 450 Euro (via Geizhals). Allerdings soll der YouTuber den Hersteller selbst kontaktiert haben, welcher ihm sowohl alle Lüfter als auch passendes Filament für seinen 3D-Drucker bereitgestellt haben sollen.

Am Ende des Projektes war der Bastler so zufrieden mit den verbesserten Temperaturen seines Computers, dass er die dazugehörigen 3D-Druck-Dateien kostenlos auf der Seite Thingiverse zur Verfügung stellte, damit jeder das Bauwerk nachbilden kann.

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Das Upgrade ist nicht nur kosmetischer Natur

Wie gut kühlt das Gebilde? Der Bastler stellte sich auch die Frage, wie gut das Monstrum in Aktion funktioniert. Dafür testete er seinen PC, indem er zuerst Battlefield 6 ohne Modifikationen für einige Zeit spielte und anschließend das Seitenteil durch die Lüfterkugel ersetzte.

Dabei soll die Durchschnittstemperatur seines Prozessors von ca. 86 auf etwa 66 Grad Celsius gesunken sein, nachdem er einige weitere Runden zum Test absolviert haben soll.

Außerdem merkte der YouTuber an, dass in seinem spezifischen Fall die Konstruktion so gut funktioniere, weil er alle Lüfter so eingestellt habe, dass sie in der Kugel Frischluft anziehen. Währenddessen sollen seine beiden Radiatoren am Boden und Deckel des PCs die Abwärme herauspusten.

Warum ist Airflow so entscheidend? Die Luftzirkulation in einem Computer ist vor allem wichtig, da sie direkt die Kühlung und Leistung beeinflussen kann.

Wenn Wärme in einem Computer schlecht zirkuliert oder Lüfter falsch platziert werden, dann kann es zum sogenannten „Thermal Throttling“ kommen. Dabei begrenzen Hardware-Komponenten absichtlich ihre Leistung, um nicht zu überhitzen (via xidax).

Denn sowohl Luft- als auch Wasserkühlungen funktionieren, indem sie heiße Luft aus eurem PC-Gehäuse nach außen tragen und kühlere Frischluft einziehen. Dadurch wird die Abwärme eures Rechners gezielt abgeleitet und eine Überhitzung selbst bei längeren Gaming-Sessions verhindert. Neben Airflow ist auch die Platzierung eures Computers wichtig: Tech-YouTuber arbeitet mit NASA zusammen, will den optimalen Abstand seines Gaming-PCs zur Wand wissen