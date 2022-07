20-Jährige wirft deutschem YouTuber vor, sie vergewaltigt zu haben – Teilt das Urteil auf Twitter

Dem Twitch-Streamer und YouTuber Daniel „Danny“ wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin „Vi“ vergewaltigt zu haben. Vi postete Fotos von den Gerichtsunterlagen auf Twitter und trat damit eine große Welle los. Bevor sie an die Öffentlichkeit trat, wurde ihr vorgeworfen, eine „Psycho-Ex“ zu sein, die sich die Vergewaltigung nur ausgedacht hat. MeinMMO berichtet, was da vorfiel.

Achtung: In dem Artikel geht es über sexuellen Missbrauch. Wenn das Thema in dir Unbehagen auslöst, solltest du diese News nicht lesen.

Wer auf Twitter unterwegs ist, dem ist es sicher aufgefallen: „Danny“ trendet seit gestern Nachmittag, seit dem 18.7., in Deutschland.

Das liegt daran, dass seine Ex-Freundin ein Gerichtsurteil veröffentlicht hat. Laut diesem Urteil soll Danny in zwei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen worden sein.

Mittlerweile hat sie den Post laut eigenen Angaben gelöscht, weil er dauernd gemeldet wurde, ihr das zu stressig war und ihr Anwalt ihr zur Löschung riet (via Twitter).

Jedoch hat ein anderer Twitter-Nutzer die Fotos erneut geteilt.

Ihr könnt euch die Fotos hier genauer ansehen:

Laut den Dokumenten wurden folgende Strafen vollstreckt:

Danny habe die 20-Jährige 2 Mal vergewaltigt und wurde deswegen schuldig gesprochen.

Er bekomme eine Jugendstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten zur Bewährung.

Der YouTuber müsse die Kosten des gesamten Verfahrens tragen.

Der Post machte auf Twitter schnell die Runde. Im Zusammenhang mit dem Posting gerieten der Twitch-Streamer Niekbeats und der Musiker t-low unter Beschuss.

20-Jährige fühlte sich als lügnerische „Psycho-Ex“ diffamiert

Was war auf Twitter los? Der Streamer Niekbeats steht derzeit unter Kritik, da er Danny in einer Zeit verteidigte, in der er schon als potenzieller Täter galt.

Ein Twitter-Nutzer fasste zusammen, wie Vi von dem Twitch-Streamer Niekbeats angegriffen wurde. Vi schreibt: Sie musste sich jahrelang anhören, die „Psycho-Ex“ zu sein, die Danny das Leben zerstören wolle. Das habe sie sehr belastet.

Jetzt sei es endlich soweit: Das Urteil sei da.

Streamer entschuldigt sich für seine Rolle in der Diskussion

So reagierte Niekbeats auf seine Rolle: Etwas später veröffentlichte Niekbeats eine Stellungnahme, in der er schrieb, dass er sich auf die Seite aller Opfer von sexueller Gewalt stelle (via Twitter).

Er schäme sich für sein Verhalten und wolle in Zukunft bedachter handeln (via Twitter).

Wie reagieren Twitter-Nutzer auf die Ausführung? Wenn man „Niek“ auf Twitter eingibt, findet man größtenteils Vorwürfe und Beleidigungen an den Streamer (via Twitter). Twitter-Nutzer zeigen sich geschockt und enttäuscht darüber, sie haben solche Aussagen nicht erwartet (via Twitter). Nur wenige Stimmen sprechen sich für ihn aus und meinen „wir alle machen Fehler“ (via Twitter).

Außerdem verlangen viele Nutzer ein Statement seitens t-low, der offenbar im Moment viel Zeit mit Danny verbringt, da er beinahe in jedem Video des YouTubers vorkommt. Bisher hielt sich der Musiker damit aber zurück.

Auch Danny hat sich bisher nicht zu den Aussagen seitens seiner Ex-Freundin geäußert.

Wir haben jedoch sowohl Danny als auch t-low und Niekbeats nach einer Stellungnahme gefragt. Sollten sie sich dazu äußern, werden wir darüber berichten.

Wer ist Danny überhaupt?

Der Content-Creator ist seit 2015 Twitch-Streamer und brachte zu früheren Zeiten vor allem Gaming. Minecraft stand damals an der Tagesordnung. Beinahe täglich war er live und verzeichnete meist über 200 bis 300 Streams pro Jahr.

Später kamen der Steam-Hit Among Us und Fortnite dazu. 2021 wuchs seine Community weiter an, unter anderem auch, weil er zwischendurch immer wieder etwas mit dem großen deutschen Streamer Papaplatte startete.

Außerdem wechselte sein Content von überwiegend Minecraft, Fortnite und Among Us zu Just Chatting. Gelegentlich streute er Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 64 mit ein.

Seit 2022 streamt Danny nur noch selten und nicht mehr regelmäßig. Stattdessen füttert er seinen YouTube-Kanal mit Inhalten von t-low und seinen Auftritten. Von Gaming ist derzeit fast gar nichts mehr zu sehen.

