YouTuber zerlegt Steam Deck für 2.600 Euro, zeigt welche Features es nicht ins finale Gerät geschafft haben

Was macht der Prototyp anders? Der Prototyp verfügt über einige Features, die es in der heute verkauften Serienversion nicht mehr gibt, darunter die Unterstützung für eine separate, diskrete GPU, kleinere Joysticks und kreisförmige Touchpads. Das finale Steam Deck hingegen setzt auf eine integrierte AMD-APU, größere Joysticks und längliche Touchpads, wie sie heute bekannt sind

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to