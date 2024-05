Ein YouTuber will mit deutschen Fußball-Stars kicken, schafft es sogar auf die Ersatzbank

Dem bekannten YouTuber und Journalist Marvin Wildhage ist das gelungen, wovon viele Fans des runden Leders träumen dürften: Einmal im Leben mit richtigen Fußball-Stars auf einem Platz stehen. Auch wenn er die meiste Zeit auf der Ersatzbank verbringen musste, dürfte der Job als Auswechselspieler selten so verlockend gewesen sein.

Das ist YouTuber Marvin Wildhage: Wildhage ist dafür bekannt, das auszuprobieren, wofür andere nicht den Mut besitzen, oder die Verrücktheit. So legte er sich schon mehrmals mit verschiedensten Meinungsmachern aus dem Internet an: 27-Jähriger legt Influencer mit Esoterik-Shop rein

Auch der Profi-Fußball ist schön öfter Ziel seiner Aktionen geworden. So probierte er schon bei Hannover, Bremen und Hertha BSC, am Training der Lizenz-Mannschaften teilzunehmen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

Sein neustes Projekt dürfte das bisher größte in der Hinsicht sein. Wildhage versuchte sich seinen Traum zu erfüllen, wenigstens einen Tag Fußball-Profi zu sein, und zwar im Kreise der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Vom YouTuber zum Fußball-Star: Das ist der Plan dahinter

Wie sah der Plan aus, um mit den Stars kicken zu können? Für seinen Plan hatte sich Wildhage eine ausgefeilte Strategie überlegt. Er wollte sich beim öffentlichen Training der DFB-Auswahl (Deutscher Fußball-Bund) in Jena als getarnter Spieler unter die Stars mischen.

Sein Plan umfasst drei Schritte:

Schritt: Auf das Trainingsgelände kommen Wildhage tarnt einen schwarzen Transporter als VW-Bus als offizielles DFB-Auto. Dafür klebt er ein Logo von VW auf seinen schwarzen Bus. Daneben platziert er in gleicher Größe das DFB-Logo. Am Tag des Trainings schließt er sich dem Konvoi der Nationalmannschaft an. Schritt: Zum Trainingsplatz gelangen Um an der Security und den Ordnern im Stadion vorbeizukommen, muss er sich als DFB-Mitarbeiter ausweisen. Dafür bastelt er mit Photoshop nach Bild-Vorlage einen Arbeitsausweis nach, gibt sich mit diesem als Mitarbeiter des Social-Media-Teams aus. Schritt: Sich unter die Spieler mischen Um nicht unter den Spielern aufzufallen, bestellt sich Wildhage das originalgetreue Aufwärm-Outfit des DFB und lässt zusätzlich das VW-Logo beflocken. Die Trainings-Klamotten trägt er bereits unter seinem normalen Outfit.

Wenn ihr euch das Video drei Minuten anschaut, seht ihr, wie der Plan funktioniert hat:

Plan geht auf, YouTuber auf einmal neben Kimmich

Sein Konzept ging auf. Trotz aller Aufregung und Sorgen gelingt es Wildhage relativ reibungslos, auf den Trainingsplatz zu gelangen. Die ersten Minuten des Trainings verfolgt er zunächst abseits des Spielfeldrandes.

Während einer Passübung nahe der Seitenlinie ergreift der YouTuber seine Chance und gesellt sich auf dem Rasen zu DFB-Star Joshua Kimmich und Youngster Brajan Gruda dazu. Diese wirken verwirrt, behandeln den Gast aber freundlich und humorvoll.

Als Assistenz-Trainer Mads Buttgereit erscheint, fragt er Wildhage lässig: „Wer bist du?“ Dieser antwortet: „Marvin von der U21“ (gemeint ist die U21-Mannschaft des DFBs, die für jüngere Spieler das Sprungbrett für die richtige Nationalmannschaft sein kann, Anm. d. Red.). Wildhage fährt fort: „Ich wäre wirklich eine Bereicherung.“

Der Assistenz-Trainer nimmt ihm schnell den Wind aus den Segeln: „Da musst du mit dem Chef reden“ Da nützt auch alles Betteln und Flehen des YouTubers nicht. An dem Tag darf Wildhage nicht mittrainieren. Auch wenn Kimmich kurz versucht, den YouTuber einzubinden: „Willst du mitmachen?“

Das ganze Video mit den entsprechenden Vorbereitungen, der Umsetzung und Reaktionen der Spieler und Mitarbeiter seht ihr hier: Undercover im DFB Trainingslager

Kurzfristig bleibt die Ersatzbank, langfristig der Erfolg

So landete Wildgrube auf der Ersatzbank: Kurze Zeit später bietet ihm der Assistenz-Trainer immerhin einen Platz auf der Auswechselbank an. Diesen nimmt Wildhage dankend an.

Dort angekommen, erklärt er dem Physiotherapeuten, dass er Probleme mit seinen Waden hätte. Dieser schlägt ihm sogar vor, sich das Problem in der Kabine genauer anzuschauen. Wildhage lehnt das unter dem Vorwand ab, nicht von den taktischen Einheiten verpassen zu dürfen.

Nach einer Weile wird dann doch ein Mitarbeiter des DFB stutzig und fragt den YouTuber, woher er käme und wie er es bis zum Platz geschafft hätte. Nach einer kurzen Diskussion begleitet der Mitarbeiter Wildhage und seinen Kameramann auf die Tribüne zu den anderen Pressevertretern.

Trotz des Platzes auf der Ersatzbank sieht der YouTuber seine Aktion als vollen Erfolg an, denn er habe mehr auf und neben dem Platz verbringen dürfen als bei seinen anderen Versuchen im Profi-Fußball.

Am Ende wollten die Fans dann auch Autogramme und Fotos von und mit Wildhage machen. In der Hinsicht steht er den Profis also in nichts nach. Im neuen FIFA 25 sollte es deutlicher einfacher werden, mit der deutschen Nationalmannschaft zu spielen, vorausgesetzt es erscheint noch dieses Jahr: Fans warten seit Jahren auf FIFA 25: Release soll angeblich noch 2024 kommen