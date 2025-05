YouTuber erleidet Herzinfarkt und muss mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, sagt „Lasst es eine Lehre für alle sein“

PeteDorr, Content Creator auf YouTube und Twitch, erlitt vor kurzem einen Herzinfarkt und nimmt seinen Vorfall, um seine Community in einem Video vor einem ungesunden Lebensstil zu warnen.

Um wen geht es? Es handelt sich um den US-amerikanischen YouTuber und Twitch-Streamer PeteDorr. Er streamt regelmäßig auf Twitch für seine über 24.000 Follower und hat bei seinem YouTube-Kanal, den er seit 2008 regelmäßig bespielt, rund 116.000 Abonnenten. Er ist dafür bekannt, vor allem Retro-Games zu zocken und zu reviewen.

PeteDorr hatte schon zuvor in einem Twitch-Stream über den Vorfall und seine Konsequenzen daraus erzählt, wollte aber noch ein YouTube-Video dazu machen, um noch mehr Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema zu lenken.

Ein Herzinfarkt ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die Symptome können, gerade bei Frauen und Männern, unterschiedlich sein. Mehr dazu könnt ihr auf der Website vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) lesen.

YouTuber ermahnt Community, auf Gesundheit zu achten

Was ist PeteDorr passiert? PeteDorr erzählt (via YouTube), dass er in den letzten zwei Jahren einen sehr ungesunden Lebensstil geführt hat. So habe er häufig Essen bestellt, meist Fast Food, und sich kaum bewegt. Dadurch war er immer sehr müde und hat sich mittags immer für ein Schläfchen hingelegt.

An einem Tag habe er sich abends für den Stream fertig gemacht, als er Rückenschmerzen bekam. Er machte daraufhin einen Spaziergang, da dies normalerweise seine Schmerzen löste. Während er ging, bekam er Brustschmerzen, die sich in seinem Arm und in seinem Kiefer ausbreiteten.

PeteDorr beschloss, umzukehren und nach Hause zu gehen. Er bezeichnet das als die „Entscheidung, die vermutlich sein Leben gerettet hat“. Nach kurzer Zeit rief er einen Krankenwagen, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Hier musste er mehrere Tage verbringen und zwei Operationen überstehen, bis er wieder entlassen wurde.

Der YouTuber sagt, er habe immer noch nicht realisiert, wie nah er an seinem eigenen Tod gewesen sei.

Was sagt der YouTuber dazu? Der Titel seines YouTube-Videos fasst die Kernaussage von PeteDorr zusammen: „(…) Lasst euch das eine Lehre für alle sein“. Er ermahnt seine Community, sich regelmäßig von einem Arzt durchchecken zu lassen und auf die eigene Gesundheit durch regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung zu achten.

PeteDorr selbst geht seit dem Vorfall nun jeden Tag 15-20 Minuten spazieren. Mehr schafft er noch nicht, da er erst wieder vollständig gesund werden muss.

In Zukunft will er weniger Zeit in seinem Gaming Room verbringen, mehr die Welt sehen und seine gesammelten Sachen mehr schätzen. Allgemein will er das Leben und die Dinge, die er ohnehin schon mag, mehr genießen.

Der Vorfall spielt in das Klischee hinein, dass Gamer einen ungesunden Lebensstil führen. In diesem Fall mag sich das Klischee bestätigt haben, mit schwerwiegenden Folgen.

Auch im deutschen YouTube- und Twitch-Raum gab es einen ähnlichen Vorfall. Der Twitch-Streamer CommanderKrieger hatte live im Stream einen Schlaganfall: Ein deutscher Streamer (44) kann live auf Twitch plötzlich nicht mehr richtig sprechen: will nun sein Leben ändern