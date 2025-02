Einer der ersten großen Let’s Player aus Deutschland verließ YouTube vor 3 Jahren, verrät jetzt, wie es ihm geht

Obwohl er seine Karriere bereits beendet hat, kehrte ein YouTuber zu einem besonderen Anlass kurzzeitig zurück. Gleichzeitig gibt er noch ein Update zu seinem Leben.

Um wen geht es? Es handelt sich dabei um den ehemaligen YouTuber Manuel „German Let’s Play“ (manchmal auch als GLP abgekürzt). Lange Zeit war er, neben anderen YouTube-Urgesteinen wie Gronkh, ein gefeierter Let’s Player. Sein YouTube-Kanal umfasst immer noch über 3,5 Millionen Abonnenten (via YouTube).

In 2022 zog sich German Let’s Play von YouTube vollständig zurück. Grund dafür waren schwerwiegende gesundheitliche Probleme. So wurde er mit einer tödlichen Krankheit fehldiagnostiziert und wollte sich nach der Entwarnung der Ärzte vollständig auf sein Leben konzentrieren.

Sein Rückzug stimmte viele in der Community traurig, wurde aber verständnisvoll aufgenommen.

German Let’s Play meldet sich zurück

Wie meldet sich German Let’s Play zurück? Zu seinem Geburtstag, dem 9. Februar, lädt der ehemalige YouTuber immer ein kurzes Video hoch, in dem er sein aktuelles Alter nennt. Eine Tradition, die sich, wie der angebliche Face Reveal am 1. April, etabliert hat. Dieses Jahr ist er 33 geworden (via YouTube).

Unter dem Video schrieb er in einem Kommentar, dass er aktuelle Neuigkeiten in einem anderen Kommentar gepostet hat.

Was ist neu bei GLP? Am 9. Februar aktualisierte German Let’s Play seinen Kommentar unter seinem ursprünglichen „Darum werde ich YouTube verlassen“-Video (via YouTube). Unter anderem folgende Sachen sind neu bei ihm:

Er hatte eine Mandel-OP, die zwar sehr wichtig für ihn war, gleichzeitig aber auch die schlimmste OP bis jetzt für ihn war. Denn die Schmerzmittel versagten teilweise.

Hinzu kommt eine Diagnose von ADHS. Dies sei stark ausgeprägt bei ihm und er würde jetzt medikamentöse Hilfe dafür beanspruchen.

Die letzten Monate hat er sehr viele Therapietermine gehabt.

Der ehemalige YouTuber hat außerdem eine Schlafapnoe; das sind Atemaussetzer in der Nacht. Das sei der Grund für seine früheren Konzentrationsprobleme. Mit einer Maske, die er jede Nacht trägt, lässt sich das Problem in den Griff bekommen.

Mit seiner Colitis Ulcerosa (eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung) hat er momentan keine Probleme. Dazu würde er in Zukunft noch ein Update geben.

Ob und wann der Let’s Player zu YouTube zurückkehrt, hat er nicht angesprochen. Derweil hat er einen Schülerkalender und Comic herausgebracht.

