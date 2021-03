YouTuber besitzt jetzt teuersten Xbox-Controller der Welt, ihr wollt sicher nicht damit spielen

Das steckt in dem Controller: Im Gerät sind 1,5 Kilogramm Gold verbaut. Hinzu kommt dann noch das Gewicht der Elektronik des Controllers wie Platine und Akku. Der Controller ist also deutlich schwerer als ein herkömmlicher Controller.

In der Theorie klingt ein Xbox-Controller aus echtem Gold nach einer tollen Sache. Doch wer aktiv zocken möchte und den Controller nicht nur in der Vitrine stehen haben möchte, für den dürfte der Controller wenig interessant sein.

Was ist das für ein Controller? Das Gerät hat allein einen Materialwert von mehr als 87.000 Kanadische Dollar (umgerechnet etwa 57.740 Euro). Der Fertigungsprozess dürfte auch noch mal einiges an Geld gekostet haben. Hergestellt hat den die Firma “Expert Castings.”

