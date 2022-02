YouTuber meint: Eine ganze Twitch-Kategorie wird durch Streamerinnen in den Schmutz gezogen

Der YouTuber und Twitch-Streamer Oliver „AlphaKevin“ Guthe kritisierte in einem seiner Videos freizügige Streamerinnen, die sich in Kategorien von Twitch herumtreiben. Vor allem geht er dabei auf die ASMR-Kategorie ein.

Was bedeutet ASMR eigentlich? ASMR bedeutet „Autonomous Sensory Meridian Response“, welches für ein entspannendes oder beruhigendes Gefühl steht. Manche mögen es beispielsweise, wenn Menschen ins Mikrofon schmatzen oder etwas knuspriges Essen. Den Menschen gibt so was ein wohliges, befriedigendes Gefühl oder hilft ihnen sogar beim Einschlafen.

Wie funktioniert ASMR auf Twitch? Der Streamer setzt sich sehr nah vor sein empfindlich eingestelltes Mikrofon und macht die verschiedensten Geräusche. Egal, ob mit Gegenständen oder dem eigenen Körper – Hauptsache es werden beruhigende und wohlige Geräusche erzeugt.

Es gibt zudem auch bestimmte Mikrofone und Aufsätze, die es zulassen, dass Streamer und Streamerinnen sie wortwörtlich ablutschen. Dadurch entsteht beim Zuhörer das Gefühl, als wäre der Streamer wirklich ganz nah am Ohr, sofern der Zuhörer Kopfhörer trägt.

Jedoch gibt es da einen Haken, den AlphaKevin äußerst scharf kritisiert. Er sagt sogar, dass die gesamte Kategorie damit in den Schmutz gezogen wird.

Freizügige Streamerinnen mit sexuellen Anspielungen in ASMR-Kategorie

Was kritisiert AlphaKevin? In seinem YouTube-Video „Es reicht mir mit diesen Streamerinnen!“ kritisiert Guthe, dass Streamerinnen zu freizügig in der ASMR-Kategorie auftreten und dabei auch noch „sexuell befriedigende Geräusche“ machen. Er erachtet das für ein Unding, da die Richtlinien von Twitch genau so etwas verbieten sollten – eigentlich.

Aber wenn dann solche Frauen in Reizwäsche vor der Kamera stehen und dann irgendwelche sexualisierten Sachen machen, dann ist das wieder komplett fine, weil, ich meine, die bringen ja auch viel Geld für die Plattform ein. Oliver „AlphaKevin“ Guthe

Er verstehe nicht, wie solche Streamerinnen Erfolg haben können, obwohl sie in seinen Augen „null Talent in Form von Unterhaltung bringen.“

Die Streamerinnen geben sich teilweise nicht mal Mühe, so AlphaKevin. Er ging zu einer Streamerin in den Livestream, um sich ein Bild zu machen und sah dabei, wie ihr Spendenziel noch den Titel „Oktober“ trug, obwohl schon Februar ist: „Sie hat sich nicht mal die Mühe gegeben, den Monat vom Spendenziel umzustellen.“

Weiterhin prangert AlphaKevin an, dass solche Streamerinnen viele junge Mädchen dazu inspirieren, genau das Gleiche zu tun, damit sie eventuell schnell und viel Geld verdienen.

„Das größte Problem sind die Zuschauer“

Solche Twitch-Streamerinnen können nur Erfolg haben, da es Zuschauer gebe, die ihnen Geld spenden, so AlphaKevin. Sie bieten in ihren Viewern verschiedene „Belohnungen“, wenn sie einen bestimmten Betrag spenden.

So schreiben sich die Streamerinnen beispielsweise die Namen der Zuschauer auf bestimmte Körperteile oder irgendwo in den Raum, der für jeden Betrachter ersichtlich ist.

Zudem errichten sie bestimmte Spendenziele, um besonderen ASMR-Content oder andere „Goodies“ freizuschalten. Manche geben ihren Zuschauern so zum Beispiel einen Follow auf Instagram oder ihr Snapchat.

Alle Zuschauer, die dies unterstützen, pushen so einen Content weiter und bieten den Streamerinnen einen Platz auf Twitch.

Aber ich frage mich, wie man als Zuschauer so tief sinken muss, um ihr [der Streamerin] dort zu spenden, damit man die Ehre bekommt, auf ihrem Arm zu stehen. Oliver „AlphaKevin“ Guthe

Er bezeichnet den Content, den die Streamerinnen bieten, als „qualitativ unterste Schublade“. AlphaKevin verstehe nicht, wie so ein Content auf Twitch Erfolg haben kann.

Gegen ASMR selbst hat der YouTuber allerdings nichts. Wäre der Content kreativ und gut umgesetzt, hätte er das Video gar nicht produziert.

So steht es momentan um die ASMR-Kategorie auf Twitch

So sieht die ASMR-Kategorie aktuell auf Twitch aus.

Unbekannt ist ASMR schon lange nicht mehr: Die Kategorie gehört in den letzten 90 Tagen zu den Top 30 meistgesehenen Kategorien auf Twitch und wurde von durchschnittlich 15.976 Zuschauern verfolgt.

Damit steht die ASMR-Kategorie über großen und bekannten Spielen wie Final Fantasy 14, Destiny 2 und New World.

Insgesamt wurden in den letzten 90 Tagen über 34 Millionen Stunden in der ASMR-Kategorie verbracht, also mehr als in Spielen wie Call of Duty: Warzone, Overwatch oder dem neuen Hit Pokémon Legenden: Arceus.

Und die ASMR-Kategorie wächst, denn es kommen immer mehr und mehr Streamer hinzu – allein in den letzten 90 Tagen gab es über 18.000 dazugewonnene Streamer.

