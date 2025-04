Einer der ersten großen deutschen YouTuber wurde so von seinen Fans belagert, dass er sich vorkam wie ein Pokémon

Dimitri „Dima“ und Alexander „Sascha“ Koslowski betrieben in den frühen 2010er-Jahren den Kanal „DieAussenseiter“ auf YouTube. Ihr immenser Erfolg hatte jedoch auch Schattenseiten: Fans, die vor ihrer Haustür warteten, um Fotos mit ihren Lieblings-YouTubern zu ergattern.

Um wen geht es? Die Cousins Dima und Sascha gründeten im Jahr 2008 ihren eigenen YouTube-Kanal: DieAussenseiter. Auf ihm produzierten sie Comedy-Inhalte und konnten sich so schnell eine Zuschauerschaft von über 1 Million Abonnenten erarbeiten.

In den 2010er-Jahren war ihr Kanal der meistabonnierte deutsche YouTube-Kanal. 2016 löste sich der Kanal auf und Sascha sowie Dima machten alleine auf ihren eigenen YouTube-Kanälen DIMA und Alexander Koslowski weiter.

Sascha scheint nicht mehr auf seinen sozialen Kanälen aktiv zu sein; sie sind größtenteils deaktiviert. Dima hingegen lädt immer noch regelmäßig Videos auf seinem YouTube-Kanal hoch. Seine Videos drehen sich zum großen Teil um Food-Content.

DieAussenseiter gehören zu den Urgesteinen von YouTube. Auch Gronkh wurde zu der Zeit ein größerer YouTuber:

„Das war wie Pokémon-Sammlerei“

Das war die Realität von Dima: In einem Interview (via YouTube) mit dem YouTuber Paul Sydow berichtet Dima von seiner Lebensrealität zum damaligen Hype. Die Adresse ihres Hauses, in einem Vorort von Stuttgart, fanden findige Fans etwa anhand der Merkmale in der Umgebung schnell heraus.

Nach einem Umzug wähnte er sich in Sicherheit. Doch konnten Fans auch die Adresse des nächsten Hauses ermitteln. Wenn Dima von der Ausbildung nach Hause kam, begrüßten ihn schon mehrere Fans vor seiner Tür. Teilweise, so Dima, waren es auch Leute, die schon am Vortag da waren.

Das wunderte den YouTuber, schließlich hatten sie schon ihr Foto mit ihm bekommen. Er fragte, warum sie wieder vor seiner Tür stehen und ob sie noch ein Foto wollen. Die Fans erwiderten, dass er nun anders aussehen würde, ein anderes Outfit anhabe und sie deswegen ein weiteres Foto mit ihm brauchen würden.

Daraufhin meint Dima: „Das war so ein bisschen wie Pokémon-Sammlerei“ (via YouTube).

Weiter führt er aus, dass er den Wunsch der Fans zwar nachvollziehen konnte, es aber auch immer wieder „anstrengend“ und „stressig“ war. Schließlich machte er neben der Produktion für den YouTube-Kanal noch eine Ausbildung zum Mediengestalter, wollte aber auch gleichzeitig noch etwas Zeit mit den Fans verbringen.

Er sagt abschließend dazu: „Das war schon eine Art von: Das ganze Leben ist Arbeit“ (via YouTube).

