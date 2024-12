Polizei ist hinter YouTuber ApoRed her, aber der aktiviert den Flucht-Hasen – Anwalt erklärt, ob sein Plan aufgeht

Außerdem: ApoRed hält sich unter anderem in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, mit dem Deutschland kein Auslieferungsabkommen hat. Dementsprechend kann, so Christian Solmecke, die Verjährung gegebenenfalls verlängert werden.

Was behauptet ApoRed? In seinem neuesten Video auf YouTube behauptet der YouTuber, dass er international von Interpol gesucht wird. Er wollte nach Bali einreisen, wurde bei der Kontrolle zur Einreise dann auf seine kriminellen Einträge angesprochen. Zwar durfte er nach wie vor nach Bali einreisen, erfuhr allerdings dadurch, dass er „in Interpol ist“.

Um wen geht es? Der ehemalige Gaming-YouTuber Ahmad „ApoRed“ Ahadi hat sich in den letzten Jahren mutmaßlich einiges zu Schulden kommen lassen. So wurde er wegen eines „Bombenpranks“ im Jahr 2016 zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung für sieben Monate verurteilt.

