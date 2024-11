Ein bekannter Tech-Youtuber löscht einfach ein Video, in dem er rücksichtslos mit einem Auto durch die Gegend fährt

Wer im Anschluss noch tiefer in die Welt der Tech-Youtuber eintauchen möchte, findet Interessantes bei den obig verlinkten Artikeln. Oder ihr lest, wie JayzTwoCents ein PC-Schnäppchen auf dem Gebrauchtmarkt schießt und ihn mittels zwei simpler Einstellungen erstaunlich beschleunigt. Vielleicht liegen die hier verwendeten Optionen ja auch bei euch bisher unangerührt im UEFI vergraben.

Ich habe es inzwischen […] herausgeschnitten. Ich verstehe auch, dass das so aussieht, als würde man es vertuschen, aber ich denke, es ist das Richtige. Es gibt keinen Grund, diesen Clip drin zu lassen (es gab von vornherein keinen Grund, ihn einzubinden) und ich würde niemals den Eindruck erwecken wollen, dass er in Ordnung ist, indem ich ihn im Video belasse. […]

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

Weil die Mieten so hoch sind, ist ein Mann in ein Hotel eingezogen: Er zahlte für die erste Nacht und wohnte fünf Jahre lang umsonst

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

96 Meilen in der Stunde in einer Schul-Zone? Was zur Hölle?

Und dann wäre da noch die Sequenz, in der er mit einem Sportwagen auf einer Straße mit einem Limit von 35 Meilen pro Stunde (etwa 60 km/h), mit satten 96 (ca. 155 km/h) unterwegs ist. Seine Community geht ihn dafür hart an. Laut Beobachtungen von Zuschauern handelte es sich dabei um ein Gebiet nahe einer Schule:

Um welchen YouTuber geht es? Marques Brownlee ist Tech-Youtuber mit fast 230 Millionen Abonnenten. In seinem Video „How My Video Gear is Changing!“ stellt er eine neue Kamera vor, vergisst dabei aber abseits einer kurzen Erwähnung nach wenigen Minuten im Video klarzustellen, dass es sich hierbei um ein gesponsertes Format handelt. Der Hersteller der über den Klee gelobten Kamera hatte ihn bezahlt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to