Ein deutscher YouTuber könnte Minecraft-Fans den Kinofilm liefern, den sie wirklich verdienen

Ein Grund dafür könnte sein, dass viele damals mit Paluten und seinen Let’s Plays aufgewachsen sind und gerade Minecraft Freedom so ein Teil ihrer Kindheit ist. Einen Kinofilm zu schauen, der genau darauf aufbaut, hat also auch etwas mit Nostalgie zu tun.

Zusätzlich schreiben sie ihr zukünftiges Alter in die Kommentare für das Jahr 2027. Viele der Kommentar-Schreiber sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Zielgruppe von Paluten, der mit seinen Inhalten vornehmlich Kinder anspricht. Trotzdem erklären viele Kommentare, dass sie sich den Kinofilm anschauen wollen.

So reagiert die Community: Scherzhaft fragt der YouTube am Ende des Videos, ob sich den Film jemand angucken würde. Daraufhin schreiben viele enthusiastisch in die Kommentare, dass sie den Film auf jeden Fall schauen möchten.

Was hat der YouTuber vorgestellt? Erstmals während Craft Attack 12, einem Minecraft-Projekt, bei dem viele Twitch-Streamer mitwirken, kündigte Paluten seinen geplanten Kinofilm an: Er erklärte, dass im Jahr 2027 der Film rund um Minecraft Freedom erscheinen solle.

