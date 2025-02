YouTuber verkauft einen Teil seines Kanals für 25.000 $, bereut es, rettet sich mit einer Klausel

Ein US-amerikanischer YouTuber verkaufte vor einiger Zeit einen Anteil seines YouTube-Kanals und das ausgerechnet an einen der reichsten Influencer. Als der Kanal mehr Geld abwirft, bereut er es. Zum Glück konnte er sich mit einer Klausel aus dem Vertrag retten.

Um welche Personen geht es? Es handelt sich um den US-amerikanischen YouTuber CalebHammer. Sein Content dreht sich um das Thema Finanzen. So war er selbst in der Vergangenheit in einer schlimmen finanziellen Lage und möchte sein gewonnenes Wissen nun für andere einsetzen.

Momentan hat Caleb Hammer 1,84 Millionen Abonnenten auf YouTube (via YouTube) und vermarktet seine eigene App, die einem beim Budgetieren helfen soll. In einer Folge seines Podcasts „Finacial Audit“ (via YouTube) redete der YouTuber über einen Teil seiner eigenen finanziellen Situation.

In der deutschen YouTube-Szene ist HandOfBlood ein großer Content Creator. Wir stellen ihn euch im Video vor:

„Ich war ängstlich und nervös“

Warum verkaufte Caleb Hammer einen Anteil seines Kanals? Zu der Zeit des Verkaufs der Anteile stand es nicht so gut um den YouTuber wie heute. Der Kanal warf 10.000 $ im Monat ab und Caleb Hammer war noch kein Vollzeit-YouTuber. Er sagt dazu: „Ich war ängstlich und nervös“ (via YouTube).

Er entschied sich dazu, einen 10-prozentigen Anteil seines Kanals an einen der reichsten Influencer der Welt abzugeben: Jimmy „MrBeast“ Donaldson. Dieser investierte 25.000 $ in den Kanal und erhielt jeden Monat 10 Prozent der Einnahmen des Kanals.

Mit der Zeit wurde Caleb Hammers Kanal jedoch erfolgreicher und er nahm mehr Geld ein, von dem er allerdings gleichzeitig auch mehr Geld abgeben musste. Er bereute seinen Verkauf mehr und mehr.

Wie kam Caleb Hammer aus dem Vertrag? Für einen solchen Fall hatte er sich jedoch mit einer Klausel abgesichert: Wenn der Kanal eine bestimmte Summe im ersten Jahr einnimmt, ist es Caleb Hammer erlaubt, den Kanal zurückzukaufen.

Caleb Hammer machte von der Klausel Gebrauch und kann seitdem wieder alle Einnahmen seines Kanals behalten.

Hier könnt ihr euch den Clip aus der Episode anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für Caleb Hammer ist diese Situation nochmal gut ausgegangen und er kann das gesamte Einkommen seines Kanals wieder für sich beanspruchen. Wer keine solche Klausel in seinen Verträgen hat, muss anders kreativ werden, so auch der deutsche YouTuber ApoRed: Polizei ist hinter YouTuber ApoRed her, aber der aktiviert den Flucht-Hasen – Anwalt erklärt, ob sein Plan aufgeht