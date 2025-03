Gronkh entdeckt seine 13 Jahre alte Familie aus Sims 3 in InZoi, entschuldigt sich bei den Machern

Der Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range hat in einem Let’s Play vor 13 Jahren eine Sims-Familie erstellt, deren Kult-Status bis heute anhält. Jetzt hat sie es in eine globale Charakter-Bibliothek von dem neuen Spiel InZoi geschafft.

Was ist das für eine Familie? In einem Let’s Play zu Sims 3 erstellte Gronkh eine Familie, deren Vermächtnis bis heute in seiner Community anhält. Es handelt sich dabei um Frikadella, Tränenmond und Friedolin Schlömpel, die liebevoll „Die Schlömpels“ genannt werden.

Sie sind überspitzte Charaktere. Frikadella hat Übergewicht, blonde Haare und zieht sich meist pink an. Tränenmond ist dürr, hat schwarze Haare und erinnert vom Aussehen an eine Hexe. Friedolin ist vom Körperbau her das direkte Gegenteil von Frikadella und trägt eine Brille.

Gronkh erstellte die Charaktere ursprünglich in Sims 3, kreierte dann in einem folgenden Sims-4-Let’s-Play die Charaktere nochmals und spielte mit ihnen.

„Ich musste so lachen“

Wie hat es die Familie in InZoi geschafft? Der Charakter-Editor in InZoi ist sehr detailliert und ermöglicht es Spielern, ihre Charaktere so fein wie möglich zu verändern. Spieler können ihre Charaktere ausstellen und mit anderen teilen, sodass sie von anderen Spielern gespielt werden können. In einer globalen, digitalen Bibliothek werden die „Top 100 Charaktere“ von InZoi ausgestellt.

Die Community von Gronkh ließ es sich nicht nehmen, die drei Mitglieder der Familie Schlömpel in InZoi nachzubauen. Das kam anscheinend so gut an, dass es die berühmte Gronkh-Familie auf Platz 1 der InZoi-Bibliothek schaffte.

Wie reagiert Gronkh? Gronkh entschuldigt sich in einem Stream-Ausschnitt bei den Machern von InZoi indirekt:

Ich musste so lachen. (…) Ich hoffe wirklich, dass wir Crafton da nicht irgendwas versaut haben, weil die gerne irgendwas anderes ausstellen wollen würden. (…) Na ja, was will man da machen. Ist nicht sehr repräsentativ, aber hey. Gronkh via TikTok

Eigentlich ist diese Bibliothek wohl für die Ausstellung besonders schöner InZoi-Charaktere gedacht, aber die Familie Schlömpel scheint bei der InZoi-Community gut anzukommen.

