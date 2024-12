„Hasst mich nicht“ – Gronkh verrät, welche bevorzugte Behandlung er als Twitch-Streamer von der Telekom bekommt

Was sagte Gronkh noch? Neckisch sagte der Twitch-Streamer noch in Richtung seiner Community: „Ihr meckert doch, wenn Folgen ausfallen oder Streams! (…) Ich mach’ das doch nur für euch!“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für eine bevorzugte Behandlung? Gronkh erzählte in einem Twitch-Stream, von dem ein Ausschnitt auf YouTube hochgeladen wurde, dass er eine direkte Durchwahl zu der Telekom hat. So werden seine Anliegen schneller als andere behandelt und er muss sich nicht mit der Warteschleife herumschlagen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to