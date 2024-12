Gronkh erzählt, wie ihm das Finanzamt ein Jahr lang auf die Nerven ging, nur um ihm am Ende Geld zurückzugeben

Die aufwendige Arbeit und das Geld, die das Finanzamt in die Steuerprüfung gesteckt hat, kam also am Ende einzig und allein Gronkh selbst zugute und nicht, wie vielleicht vom Finanzamt gehofft, ihnen.

Was ist das Ergebnis? Gronkh teilte den Ausgang der Steuerprüfung mit seinen Zuschauern auf Twitch: „Hat sich rausgestellt, dass ich jetzt einen sechsstelligen Betrag zurückbekomme.“ (via twitch.tv ). Die genaue Zahl nannte der Twitch-Streamer nicht.

Warum war die Steuerprüfung so aufwendig? In einem Twitch-Stream erzählt Gronkh, dass die Steuerprüfung insgesamt ein Jahr lang ging, da das Finanzamt versucht hat, irgendetwas nachzuweisen. Gronkh musste somit viele Unterlagen heraussuchen und einreichen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to