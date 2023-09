3 Jahre nach Release hat die Xbox Series X endlich ihren System-Seller – Sagen aktuelle Zahlen von Amazon

Was hat der Verkaufsranganstieg zu bedeuten? Der Verkaufsranganstieg sollte nicht mit den tatsächlichen Verkaufszahlen verwechselt werden. Die 1.056 % bedeuten nur, dass die Konsole um so viel Prozent im Ranking nach oben geklettert ist.

Was Spieler in Starfield erwartet, seht ihr im folgenden Trailer auf MeinMMO:

Die positiven Testwertungen dürfen ihr Übriges dazu beigetragen haben. Starfield kommt in internationalen Reviews gut an. Gelobt werden unter anderem die Fraktions-Quests, Kolonien und Jetpack-Kämpfe .

In den Vereinigten Staaten von Amerika landet die Xbox Series X auf Platz 5. In Deutschland kommt sie hingegen auf Platz 7 und das auch nur, wenn „Xbox Series X“ als Kategorie ausgewählt wird ( via amazon.de ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch mit Starfield hat sich das nun geändert. In den USA verzeichnet der Versandriese Amazon einen Verkaufsranganstieg von 1.056 Prozent. Pünktlich zum Release von Starfield , der morgen stattfinden wird, steigt die Nachfrage nach der einzigen Konsolenplattform, auf der der Titel erscheint (via vg247.com ).

Wieso ist Starfield nun der System-Seller? In der Vergangenheit gab es nicht viele Titel, die die Verkäufe der Xbox Series X in die Höhe schießen ließen. Zu den Exclusives, die bislang für Microsofts Konsole erschienen sind, zählen zum Beispiel folgende Spiele:

Die Xbox Series X erschien weltweit am 10. November 2020. Bislang gab es keinen so richtigen Exklusiv-Titel, der die Verkäufe der Konsole ankurbelte. Doch mit Starfield scheint die Xbox Series X endlich ihren System-Seller gefunden zu haben.

Insert

You are going to send email to