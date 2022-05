Eins der lästigsten Probleme der Xbox Series X ist endlich gelöst – Spart euch Zeit und Nerven

Wann kommt das Update? Bisher können das Update nur Xbox Insider in den Preview-Ringen „Alpha Skip-Ahead und Xbox Alpha“ nutzen. In diese Update-Channels kommt ihr nur mit einer besonderen Einladung rein.

Und genau dieses Hin und Her mit den Updates sorgte für jede Menge Frust bei Usern und kostete jedes Mal wertvolle Zeit. Ihr wollt mit euren Freunden eine Session in Fortnite starten? Da macht euch erst mal der Updater der Xbox einen Strich durch die Rechnung.

Vor allem Multiplayer-Fans dürften das Problem kennen, denn Spiele wie Fortnite oder Call of Duty: Warzone benötigen regelmäßige große Updates. So müsst ihr etwa für die Season 3 in CoD: Warzone rund 40 GB auf der Xbox herunterladen . Auf dem PC und der PlayStation fällt das Update ähnlich groß aus.

Insert

You are going to send email to