„Das ist nicht die ganze Geschichte.“ – Xbox-Managerin geht 3 Monate nach Beförderung, wehrt sich jetzt gegen Gerüchte

Xbox startete 2026 einen großen Reset, der den Kurs für den Konsolenhersteller neustarten sollte. Dafür erhielten Personen auch neue Positionen. Darunter war auch Helen Chiang, die COO wurde. Nach nur 3 Monaten verließ sie das Studio aber schon. Jetzt äußerte sie sich zu Gerüchten über ihren Abgang.

Wer ist Helen Chiang? Helen Chiang war schon länger bei Xbox tätig. Laut ihrer LinkedIn-Seite startete sie 2005 bei Microsoft und hatte im Verlauf ihrer Karriere viele wichtige Rollen inne. So war sie unter anderem der Studio Head für das Minecraft Franchise oder der Chief of Staff für die Microsoft Studios.

Im Juli 2026 gab es dann die Beförderung. Sie wurde COO (Chief Operating Officer) von Xbox im Zuge des Resets durch CEO Asha Sharma. Doch schon am 23. Oktober berichtete The Verge, dass Helen Chiang Microsoft verlässt. Dabei bezog sich die Info auf ein kurzes Memo von Sharma, in dem aber keine genauen Angaben gemacht worden sind.

Es gab aber Gerüchte, zu denen sich Chiang jetzt auf LinkedIn äußerte.

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Helen Chiang wehrt sich gegen Gerüchte

Was sagt Helen Chiang zu ihrem Abgang? In einem längeren Post auf LinkedIn spricht Chiang die Spekulationen an, sie sei wegen eines Verstoßes gegen Richtlinien entlassen worden. Sie sagt, das sei nicht akkurat, und betont, dass ihr Schweigen nicht als Zustimmung gelte. Im Post dementiert sie dann noch spezifische Aspekte:

Laut eigener Aussage habe sie vertrauliche Unternehmensinformationen nicht der Presse geleakt . Sie habe nie mit Journalisten gesprochen, abseits von offiziellen Interviews im Rahmen ihrer Rolle. So habe sie das Unternehmen auch nicht verlassen, um der Konkurrenz beizutreten. Im Post betont sie, sie wollte bei Xbox bleiben, um am Aufbau mitzuwirken.

. Sie habe nie mit Journalisten gesprochen, abseits von offiziellen Interviews im Rahmen ihrer Rolle. So habe sie das Unternehmen auch nicht verlassen, um der Konkurrenz beizutreten. Im Post betont sie, sie wollte bei Xbox bleiben, um am Aufbau mitzuwirken. Sie habe sich nie an Diskriminierung, Mobbing, Belästigung, Insiderhandel oder Unterschlagung beteiligt.

beteiligt. Sie habe Xbox nicht verlassen, weil sie für eine größere Rolle übergangen wurde. Sie habe laut eigener Aussage stets die Rollen übernommen, die laut der Firma gebraucht wurden, und habe auch die Rolle als COO nicht angefragt, sie sei dahin befördert worden.

Mit diesem Post möchte sie verhindern, dass ihre Geschichte unzutreffend erzählt wird. Außerdem dankt sie allen, die ihr beigestanden und sie unterstützt haben. Sie beendet den Post mit den Worten: So habe ich mir das Ende meiner Geschichte hier nie vorgestellt. Und das ist nicht die ganze Geschichte.

In ihrem Post selbst äußert sie nicht, warum sie Xbox verlassen hat. Bisher hat sich Microsoft dazu nicht geäußert.

Was sagt ihr zur aktuellen Entwicklung und dem Ansatz, den Xbox unter Asha Sharma verfolgt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein Entwickler bei Xbox wurde dieses Jahr befördert, nur um einen Tag später von seiner Kündigung zu erfahren: Xbox-Entwickler erhält eine Beförderung, nur um am nächsten Tag gefeuert zu werden



