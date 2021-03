Mit dem Xbox Game Pass bietet Microsoft eine Spiele-Flatrate für den PC und die Xbox Series X an. In der Bibliothek befinden sich einige Spiele, die ihr problemlos auch auf schwächeren System spielen könnt.

Mit dem “Xbox Game Pass” kann man beliebig viel Spiele aus rund 200 Games für gut 10 Euro zocken. Dabei kommen keine weitere Kosten auf den User zu. Das eignet sich vor allem erst einmal für diejenigen, die Spiele erst einmal ausprobieren oder anspielen wollen, ohne gleich viel Geld zu investieren.

Doch der “Xbox Game Pass” kann sich auch für Spieler lohnen, die nicht unbedingt potente Hardware besitzen und dennoch ein paar gute Spiele zocken wollen.

Darum geht’s in diesem Artikel: In unserem Artikel stellen wir euch vor, welche Spiele sich für Spieler mit schwacher Hardware lohnen. Außerdem stellen wir euch am Ende noch einmal den Xbox Game Pass etwas ausführlicher vor, wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt.

Wie ist die Liste entstanden? Wir sind für euch das gesamte Angebot des Xbox Game Pass durchgegangen und haben euch empfehlenswerte Titel herausgesucht, die vorzugsweise auch einen Multiplayer bieten.

Die Spiele haben wir außerdem auf einem 5 Jahre alten Laptop getestet. Das ist aber keine Garantie, dass die Spiele auch bei euch laufen.

Darum ist der Game Pass für User mit schwacher Hardware interessant

Darum ist das jetzt interessant: Aktuell stehen unter Spielern vor allem Remaster, also runderneuerte Versionen alter Klassiker hoch im Kurs. Spiele wie Diablo 2 werden sehnlichst erwartet oder andere Remaster wie Tony Hawks Pro Skater hoch bewertet. Andere wiederum haben zumindest eine breite Fan-Basis.

Die Spiele brauchen verhältnismäßig wenig Ressourcen und ihr könnt für vergleichsweise niedrige Kosten in die Spiele hineinschauen.

Neben Klassikern gibt es aber auch jede Menge spannende Indie-Spiele, die ebenfalls mit geringen Anforderungen laufen und großen Spaß machen können.

Für wen lohnt sich das? Das lohnt sich aktuell vor allem für Spieler, die keine Lust haben, hohe Scalper-Preise für Grafikkarten zu bezahlen und daher abwarten wollen oder müssen. Dazu gehören sowohl Indie-Spiele als auch ältere Titel, die mit niedrigen Systemanforderungen problemlos laufen.

Die Vor- und Nachteile des Xbox Game Pass haben wir euch am Ende des Artikels noch einmal ausführlich vorgestellt.

Diese Spiele mit Multiplayer lohnen sich für Spieler mit schwacher Hardware

An dieser Stelle findet ihr Spiele, die ihr aktuell (Stand: 7. März 2021) ohne Aufpreis mit dem “Xbox Game Pass” auf dem PC spielen könnt.

Starbound

Was ist Starbound? Starbound ist ein Sandbox-Spiel und ähnlich wie Terraria. Starbound bietet euch zwar eine Story, ihr könnt aber frei wählen, was ihr macht und wohin ihr reist. Anstatt in einer Welt unterwegs zu sein, bereist ihr hier dutzende Planeten, die ihr entdecken und besiedeln könnt. Ihr sammelt dabei Ressourcen, verbessert euer Raumschiff und gründet Kolonien. Auch kooperativ könnt ihr Starbound spielen.

Spielerisch wiederholen sich nach und nach jedoch viele Aufgaben. Vor allem Scan-Missionen von Planeten sind öde. Auch das Interface ist wenig gelungen.

Mit eurem eigenen Raumschiff reist ihr von Planet zu Planet.

Läuft das auf meinem PC? Starbound benötigt nur wenig Computer-Ressourcen. Als Minimum benötigt das Spiel einen Zweikern-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Eine Grafikkarte mit 256 MB Videospeicher dürfte ebenfalls für die wenigsten ein Problem sein.

Wie wird das Spiel bewertet? Auf Steam wird das Spiel bei über 72.000 Rezensionen mit “sehr positv” oder 91 % positiven Bewertungen bewertet. Die User loben den großen Spielumfang und die hübsche Grafik.

Pro Riesige Spielwelt

viele verschiedene Aufgaben

Story-Modus

Kooperativ spielbar Contra repetitive Missionen

schlechtes Interface

Overcooked! 2

Was ist Overcooked 2? Overcooked 2 ist ein witziger kooperativer Titel für mehrere Abende und auch für Kinder geeignet. Gemeinsam im Team mit bis zu vier Spielern ist es eure Aufgabe, einer finsteren Macht von untotem Brot, den Unbroten, Essen zuzubereiten. Dabei gilt es, die Rezepte einzuhalten und sich auf die sich verändernden Küchen einzustellen.

Das Ganze passiert dabei unter Zeitdruck. Schafft ihr alle Aufgaben in einer bestimmten Zeit, dann schaltet ihr das nächste Level frei. Teamwork ist enorm wichtig. Dadurch kann das Spiel aber auch sehr hektisch werden. Insgesamt bietet das Spiel einen recht kurzen Umfang.

Overcooked 2 ist bunt und chaotisch. Jeder Level ist anders aufgebaut.

Läuft das auf meinem PC? Als Minimum-Anforderungen werden ein Intel i3-2100 oder ein AMD A8-5600k und insgesamt 4 GB Arbeitsspeicher gefordert. Damit fallen die Anforderungen sehr gering aus. Ihr benötigt auch keine Grafikkarte, um das Spiel zocken zu können.

Wie wird das Spiel bewertet? Auf Steam bekommt das Spiel bei mehr als 19.000 Bewertungen eine “sehr positive” Bewertung (90 %). Gelobt wird der chaotische Koop-Modus und die witzige Aufmachung. Kritisiert wird der sehr kurze Story-Modus.

Pro Couch-Koop oder Onlinespiel für bis zu vier Spieler

Auch für Kinder geeignet

witziges, chaotisches Spielprinzip Contra kurzer Umfang

repetitive Level

Among Us

Was ist Among Us? Among Us bedient sich an bekannten Klassikern wie Werwolf oder Mafia (via Wikipedia): Gemeinsam möchte man ein Ziel erreichen, doch unter den Spielern gibt es einen Betrüger oder Mörder. Among Us portiert das beliebte Prinzip auf den PC. Vor allem Ende 2020 bekam Among Us einen großen Spielerzuwachs.

Kommunikation ist im Spiel alles, denn in regelmäßigen Befragungen geht es darum, den Betrüger ausfindig zu machen. Daneben muss weiterhin das Raumschiff flott gemacht werden, was von den Gegnern immer wieder sabotiert werden kann. Damit das Spiel richtig Spaß macht, solltet ihr jedoch eine bestimmte Anzahl von Spielern (4+) haben.

Tipp: Auf MeinMMO stellen wir euch die Auf MeinMMO stellen wir euch die zwei besten Modifikationen für Among Us vor.

Wer ist der Betrüger? Regelmäßig gibt es Abstimmungen, Kommunikation ist alles.

Läuft das auf meinem PC? Among Us ist auf unserer Liste vermutlich das Spiel mit den niedrigsten Anforderungen. Ihr benötigt einen Prozessor der mindestens SSE2 beherrscht. Das sollte jedoch der Fall sein, außer euer Prozessor ist älter als von 2001 (Intel) oder 2003 (AMD). 1 GB Arbeitsspeicher ist ebenfalls nicht der Rede wert.

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel wird auf Steam mit 445.000 Bewertungen “äußerst positiv” (95 %) rezensiert. Gelobt wird das spaßige Spielprinzip. Einige beklagen, dass dem Spiel noch ein internes Melde- oder Freundschaftssystem fehlt.

Pro Spaßiges Spielprinzip

Kommunikation ist überlebenswichtig

sehr niedrige Anforderungen Contra nur auf Englisch

wiederholendes Gameplay

erst mit vielen Teilnehmern wirklich spaßig

Tetris Effect: Connected

Was ist Tetris Effect: Connected? Auch dieses Spiel bietet euch das bekannte unverwüstliche Spielprinzip: Steine fallen von oben herab und ihr müsst sie geschickt platzieren, um eine Reihe zu bilden. Connected bietet euch neben dem bekannten Spielprinzip außerdem noch eine Fülle an Mehrspieler-Funktionen. Ihr könnt gegen andere Spieler antreten oder testet mit Freunden den kooperativen Connect-Modus aus. Ranglisten halten außerdem bei Laune.

Der Soundtrack dudelt wenig inspirierend vor sich hin und die PC- und Xbox-Version bietet euch keine VR-Unterstützung. Im Gamepass ist Tetris Effect perfekt für zwischendurch, wenn ihr mal ein Spiel für nebenbei benötigt.

Tetris Effect: Connected ist farbenfroh und der Multiplayer macht Laune.

Läuft das Spiel auf meinem PC? Das Spiel benötigt mindestens einen Intel i3-4340 und 4 GB Arbeitsspeicher. Auch bei der Grafikkarte wird mit Direct X 10 und 2 GB Videospeicher keine hohen Ansprüche gesetzt.

Wie wird das Spiel bewertet? Auf OpenCritics wird das Spiel mit 87 /100 bei 31 Rezensionen bewertet. Gelobt wird das Spiel für die Puzzle-Elemente und für die deutlich verbesserte PC-Version.

Pro zeitloses Spielprinzip

Ranglisten, Matchmaking, Spiele mit Freunden

kooperativer Connect-Modus

hübsche und kraftvolle Farben Contra kein VR auf PC und Xbox

Astroneer

Was ist Astroneer? Überirdisch und unter der Erde errichtet ihr eure Basen. Ihr habt die Möglichkeit, eigene Fahrzeuge zu bauen. Immer mit dabei ist euer Verformer-Werkzeug: damit könnt ihr bauen, Ressourcen sammeln oder die Welt umgraben. In der Spielwelt gibt es dabei jede Menge zu entdecken.

Die Besonderheit besteht dabei nicht daraus, Gegner oder große Bosse zu besiegen, sondern darin, komplexe Produktionsketten aufzubauen. Wollt ihr auf den nächsten Planeten reisen, dann benötigt ihr ein Shuttle. Für das Shuttle müsst ihr Produkte herstellen und Baupläne erforschen, Strom und Sauerstoff gewinnen. Das komplexe System hält euch bei der Stange und ist sehr motivierend.

Astroneer setzt auf einen ganz eigenen, bunten Grafikstil.

Läuft das auf meinem PC? Das Spiel braucht mindestens einen Zweikern-Prozessor mit einer Taktung von mehr als 2 GHz. 4 GB Arbeitsspeicher ist heutzutage in so gut wie jedem Computer-System verbaut und sollte kein Problem sein. Als Grafikkarte wird zumindest eine GPU mit 1 GB Videospeicher gefordert. Auch das dürfte für die meisten älteren PCs keine Hürde darstellen.

Wie wird das Spiel bewertet? Von über 62.000 Bewertungen sind 90 % positiv. Das sorgt für eine “Sehr positive” Bewertung auf Steam. Gelobt wird die “wunderschöne Welt”, viele verschiedene Inhalte und ein gutes Crafting-System.

Pro große Spielwelt aus 7 Planeten lädt zum Entdecken ein

komplexes System mit Produkten und Modulen

hübscher und einzigartiger Grafikstil

Verformer-Werkzeug ist ein großer Spaß für kreative Spieler Contra keine Multiplayer-Server

