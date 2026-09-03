Auf der Xbox könnt ihr jetzt physische Spiele in digitale Keys umwandeln. Aber damit das klappt, müssen auch die Publisher mitmachen. Und das machen aktuell noch nicht alle. Tests haben ergeben, dass wohl vor allem drei große Publisher betroffen sein sollen.

Was ist das für ein Angebot? Auf der Xbox könnt ihr jetzt eure Disc-Spiele theoretisch in eine digitale Lizenz umwandeln, die ihr anschließend in vielen Fällen sogar am PC nutzen könnt. Das sogenannte „Xbox Disc-to-Digital Licensing“-Programm können aktuell Xbox Insider testen, um eine mit der physischen Kopie verknüpfte digitale Lizenz zu beanspruchen.

Der Knackpunkt daran: Ob das Ganze funktioniert, hängt nicht von Microsoft oder Xbox ab, sondern vom jeweiligen Publisher, der dem Umwandeln zustimmen muss. Aktuelle Tests zeigen, dass wohl vor allem drei Publisher etwas dagegen haben, dass Spieler digitale Lizenzen für ihre physischen Medien erhalten. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Videocardz.com.

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Ubisoft, Bandai Namco Entertainment und SEGA geben keine digitalen Lizenzen für ihre Spiele

Wo gibt es keine Lizenzen? Alle Ergebnisse könnt ihr euch detailliert auf Xct.live ansehen. Hier werden alle Publisher, Spiele und Lizenzen aufgelistet und auch, wo sich keine Discs in Lizenzen umwanndeln lassen.

Auffällig: Aktuell betrifft das vor allem drei große Publisher: Ubisoft, Bandai Namco Entertainment und SEGA. Hier haben die Tests der Community ergeben, dass sich kaum oder keine Spiele derzeit in eine digitale Lizenz umwandeln lassen.

Bei etlichen konkreten Ubisoft-Spielen, darunter Titel der Reihen „Assassin’s Creed“, „Far Cry“, „Watch Dogs“ und „The Division“, wird die Meldung angezeigt, dass das Spiel nicht an der digitalen Lizenzierung teilnehme. Laut der oben verlinkten Liste, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 3. September 2026) kein einziges Spiel von Ubisoft in eine digitale Lizenz umwandeln. Hier sind alle Spiele des Publishers mit einem roten X markiert.

Das bedeutet erst einmal nicht zwangsläufig, dass diese Publisher das Programm gänzlich abgelehnt haben, aber dieses Muster lässt sich derzeit bei vielen getesteten Spielen bei diesen Publishern beobachten. Ob die Spiele später doch noch freigeschaltet werden, ist aktuell nicht bekannt. Ubisoft erklärt und zeigt allerdings regelmäßig, dass wir digitale Spiele ohnehin nicht besitzen.

Tests zeigen aber auch, dass es nicht zwangsläufig am Publisher liegen muss: So gibt es etwa bei Batman: Arkham Knight und bei Hogwarts Legacy wohl verschiedene Disc-Versionen, von denen sich einige in eine digitale Lizenz umwandeln lassen und andere wiederum nicht. Hier bleibt es abzuwarten, ob das später dann korrekt funktioniert.

Sony geht genau den gegenteiligen Weg und schafft die physische Disc für die PlayStation ab. Jetzt hat man massenhaft eine Mail verschickt, wo man darauf hinweist, dass Spielern die gekauften digitalen Spiele nicht gehören. Viele Nutzer fühlen sich dadurch gerade vor den Kopf gestoßen: Sony wählt den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, um die Spieler mit Hinweisen zu bombardieren, dass ihnen ihre digitalen Spiele nicht gehören

Auf der nächsten Seite erklären wir euch, wie ihr die digitale Version euer Xbox-Disc beantragen könnt.