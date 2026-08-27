Während Spieler über das Ende physischer Games klagen, stellt Xbox Lösung für den Schutz eurer Sammlung vor

Xbox kündigt eine neue Möglichkeit an, mit der ihr eure physische Spiele-Sammlung digitalisieren könnt. Noch ist unklar, was das für die nächste Konsolen-Generation bedeutet.

Was hat Xbox angekündigt? Das „Xbox Insider“-Programm erhält ab dem 31. August eine neue Funktion, die es euch ermöglichen soll, eure physischen Xbox-Spiele zu digitalisieren. Jason Ronald (VP Next Generation bei Microsoft) erklärt in der offiziellen Ankündigung auf xbox.com:

Dies ist Teil unseres breiteren Engagements für die Erhaltung von Spielen (Game Preservation). Da sich Technologie, Geräte und Vertriebsformen immer weiterentwickeln, ist die Sicherung des Zugangs zu Spielen, die Menschen besitzen, wichtiger denn je. Die meisten disc-basierten Spiele für XBOX One und XBOX Series X unterstützen diese neue Funktion. Spieler können eine digitale Berechtigung (Digital Entitlement) beanspruchen, indem sie eine unterstützte Disc in eine XBOX One oder XBOX Series X Konsole einlegen und das Spiel starten. Sobald die Berechtigung beansprucht wurde, können Sie die Vorteile von digitalen Spielen nutzen – einschließlich XBOX Play Anywhere und XBOX Cloud Gaming, sofern unterstützt –, während Ihre physische Disc weiterhin genauso funktioniert wie bisher.

Zum Start des Tests sollen bereits tausende Spiele die automatisierte Digitalisierung unterstützen. Weitere Titel sollen mit der Zeit dieser Funktion nachkommen. Eine Bereitstellung des Services außerhalb des „Xbox Insider“-Programms soll in den kommenden Monaten folgen.

Diese Ankündigung folgte nur wenige Wochen nach Sonys Ansage, man wolle für PlayStation die Bereitstellung physischer Versionen ab Januar 2028 vollständig einstellen. Sehr wahrscheinlich blickt Xbox-Chefin Asha Sharma zur Konkurrenz, wenn sie auf X erklärt: „Eure physische Spielesammlung ist mehr als nur eine Ansammlung von Discs. Sie birgt jahrelange Erinnerungen und Geschichten, die es wert sind, bewahrt zu werden.“

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Was bedeutet das für Project Helix?

Was bedeutet das für die Zukunft von Xbox? Derzeit spekulieren Fans auf Reddit, was sich aus dieser Ankündigung herauslesen lässt. Für einige ist klar: Mit dieser automatisierten Digitalisierung möchte Microsoft ebenfalls die anstehende Abschaffung physischer Medien vorbereiten. Andere glauben, dass die Funktion nur Sinn macht, wenn es auch in Zukunft Discs im Xbox-Kosmos geben soll.

Klar ist, dass Asha Sharma sich derzeit nicht festlegen möchte, ob die kommende Konsolen-Generation „Project Helix“ ein Laufwerk erhalten wird oder nicht. Gegenüber der BBC erklärte sie: „In dieser nächsten Generation müssen wir neben der Leistung auch über Effizienz und Erschwinglichkeit nachdenken.“

Die Xbox-Chefin bekräftigt aber genauso, dass viele Spieler physische Medien bevorzugen und dass man diese Gruppe nicht im Regen stehen lassen möchte – was immer das heißt.

Was glaubt ihr: Ist auch die Zukunft von Xbox eine Laufwerk-freie? Oder setzt Xbox gerade jetzt auf Discs und Laufwerke, um sich deutlicher von Sony und PlayStation abzugrenzen? Verratet uns eure Meinung gern in den Kommentaren! Wir blicken in jedem Fall frustriert in eine möglicherweise Datenträger-freie Gaming-Zukunft: Durch NES und PlayStation habe ich mich in Gaming verliebt, Sony und Co. zerstören diese Magie der Konsolen gerade