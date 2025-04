Chef von Xbox stellt klar, der Game Pass ist „nicht für jeden“

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Praktisch ist zudem, dass nicht nur Xbox-Spieler vom Game Pass profitieren können. Auch Gamer auf PC können das Abo abschließen und von den Vorteilen des Abos profitieren. Mehr Details zum Abo findet ihr hier in der Übersicht: Game Pass vs. PS Plus – Die beiden großen Abo-Modelle für Konsole und PC im Vergleich

Was hat Phil Spencer offenbart? Laut Phil Spencer ist der Game Pass nicht für jeden Spieler geeignet und das Ziel von Xbox sei auch nicht jeden in das Abo zu ziehen. Vielmehr soll der Game Pass eine Art alternative Option für Vielspieler darstellen, um kostengünstig ihr Hobby ausüben zu können. Folgendes hatte der CEO zusammenfassend berichtet:

Phil Spencer, der Chef von Xbox, sprach in einem Interview über das Business-Modell „Game Pass“ sowie verschiedene Kundengruppen. Ziel des Unternehmens sei es, nicht jeden in das Abo zu ziehen – eher im Gegenteil.

