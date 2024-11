Ein MMO auf Steam hat die höchsten Spielerzahlen seit 2 Jahren, weil ein kostenloses Update mit neuen Inhalten lockt

Auf Steam gibt es ein MMO, das im 2. Weltkrieg spielt. Zuletzt sahen die Spielerzahlen eher mau aus, doch ein neues Update lockte viele Spieler an.

Was ist das für ein Spiel? Es geht um Foxhole, ein MMO, das im September 2022 auf Steam seinen vollständigen Release feierte, nachdem es zuvor knapp 5 Jahre im Early Access spielbar war.

Foxhole ist ein Sandbox-MMO im 2. Weltkrieg, in dem Spieler einer von zwei Armeen beitreten und in einem immerwährenden Krieg kämpfen. Strategie ist dabei ein wichtiger Aspekt.

Es wird in der Iso-Perspektive gespielt. Das heißt, ihr schaut von schräg oben auf euren Charakter.

In Foxhole ist jeder Spieler ein Teil der riesigen Maschinerie. Nicht jeder kämpft an der Front, manche beschäftigen sich mit der Herstellung von Munition, andere bereiten Recruiten… eh, ich meine… neue Spieler auf den Krieg vor.

Es gibt steuerbare Kriegsmaschinen wie Panzer und Schiffe sowie Infanterie-Kämpfe in einer persistenten Welt. Die Ereignisse der Schlacht können demnach noch Tage oder Wochen später einen Effekt haben.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Foxhole sehen:

Starkes Wachstum dank neuer Inhalte

Was ist gerade bei Foxhole los? Foxhole konnte in den vergangenen Tagen ein starkes, aber kurzweiliges Wachstum der Spielerzahlen verzeichnen.

Während in den vergangenen 30 Tagen, sowie in den Monaten davor, nur etwa 2.100 Spieler zeitgleich online waren, erreichte das MMO am 18. November einen Höchstwert von 10.658 Spielern (via SteamCharts).

Mehr Spieler konnte Foxhole zuletzt vor 2 Jahren im September 2022 vermelden, als das MMO zum Ende der Early-Access-Phase rund 11.800 Spieler versammelte.

Wieso stiegen die Spielerzahlen so an? Das Wachstum steht in direkter Verbindung mit einem kostenlosen Update, das am 18. November veröffentlicht wurde und neue Inhalte sowie einige Überarbeitungen ins Spiel brachte.

Foxhole bekommt 1x im Jahr ein solches Update. Der Fokus des diesjährigen Updates lag auf der Verbesserung der Infanteriekämpfe. So können Infanteristen jetzt Anti-Panzer-Waffen einstecken und auf ein Nahkampfsystem zugreifen.

Außerdem wurden neue Fabriken zur Herstellung von Waffen und Ausrüstung für Infanteristen hinzugefügt und die Option geschaffen, personalisierte Loadouts für Infanteristen zu erstellen.

Falls euch die neuen Inhalte im Detail interessieren, könnt ihr sie hier auf Steam nachlesen.

Mit seinem düsteren, kriegstreibenden Weltkriegs-Setting sticht Foxhole aus dem MMO-Genre heraus – schließlich wird hier komplett auf Fantasy und das Mittelalter verzichtet. Falls euch der Stil des Spiels allerdings nicht gefällt, findet ihr auf MeinMMO eine Liste mit 10 MMOs und MMORPGs, die 2024 zu der Spitze des Genres gehören: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2024