Spieler eines Militär-MMOs geht für 15 Jahre ins Gefängnis, weil er bei seinen Freunden angeben wollte

Im Jahr 2022 hatte ein Mitglied der US Air National Guard geheime Dokumente gestohlen und auf privaten Discord-Servern geteilt. Grund dafür war, dass der leidenschaftliche Gamer sich bei seinen Mitspielern in MMOs wie War Thunder und Minecraft interessant machen wollte. Jetzt wurde er in Boston dafür zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Wer ist der Verurteilte? Der 22-jährige J. Teixeira wurde im September 2019 in den Dienst der Luftwaffe in Massachusetts aufgenommen und war zunächst unauffällig. Er spielte leidenschaftlich War Thunder und Minecraft und war dabei auf privaten Discord-Servern aktiv.

Mit auf den Servern waren circa 25 weitere Spieler, die sich abseits der Spiele insbesondere zu Themen wie Attentate, Massenmorde und Verschwörungstheorien austauschte. Teixeira nahm diese Interessen zum Anlass, geheime interne Informationen und Dokumente zu teilen, um sich bei seinen Mitstreitern wichtig zu machen. Im April 2023 wurde er schlussendlich verhaftet und nun in Boston zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Prahlerei mit Folgen

Wie kam es zur Verhaftung? Anfang 2022 hatte Teixeira angefangen, streng geheime Informationen, die er auf der Arbeit als US-Soldat eingesehen hatte, als Notizen mit nach Hause zu nehmen. Schnell wurde er mutiger und begann, einen Drucker zu nutzen, der selten verwendet wurde, um komplette Dokumente zu entwenden.

Im August 2022 wurde er laut eines Berichts der US Air Force dabei erwischt, wie er sich Webseiten mit streng geheimen Inhalten ansah und Notizen machte. Dabei war er sich laut den sicher gestellten Discord-Chats über die Illegalität seiner Handlungen durchaus bewusst.

Die von ihm geteilten Informationen blieben nicht lange im privaten Rahmen und machten auch außerhalb von Discord die Runde. So tauchten nach und nach sämtliche Leaks auf 4chan und anderen sozialen Plattformen auf. Dabei wurden sie zum Teil absichtlich verändert, um Desinformationen zu streuen.

Teixeira versuchte zunächst noch sämtliche Beweise zu vernichten und seine Bekannten dazu zu überreden alle Daten zu löschen. Nachdem Discord den Behörden seine Adresse ausgehändigt hatte, wurde er im April 2023 verhaftet.

US-Soldat gesteht, als die Todesstrafe droht

Was hatte das für Folgen? Unter den Dokumenten befanden sich streng unter Verschluss gehaltene Informationen, die den Krieg in der Ukraine betrafen, sowie Informationen über Entwicklungen einer Überschall-Spionage-Drohne in China.

Teixeira plädierte zunächst auf nicht schuldig, zog jedoch seine Aussage zurück und gestand seine Taten, als zusätzlich noch eine Verurteilung im Rahmen des Spionage-Aktes im Raum stand. Diese hätte für ihn die Todesstrafe bedeuten können.

Zusätzlich wurden 15 weitere Personen in den Fokus der Ermittlungen genommen, die mit Teixeira in Verbindung standen. Die meisten von ihnen wurden aus dem Dienst entlassen oder verloren ihre Positionen.

