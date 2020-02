Der Profigilde Method rennt in World of Warcraft die Zeit für den First Kill davon. Doch die üben gar nicht an N’Zoth, sondern machen andere Sachen.

In World of Warcraft tobt noch immer das Rennen um den mythischen First Kill von N’Zoth. Doch während Limit schon in greifbarer Nähe des First Kills ist, lässt Method sich offenbar Zeit – sie arbeiten gar nicht an N’Zoth, sondern haben andere Pläne. Statt direkt weiter am letzten Boss des Raids Ny’alotha zu arbeiten, spielen sie lieber den ganzen Raid noch einmal.

Was ist los? In der vergangenen Nacht ist die US-Gilde Limit bedrohlich nah an einen First Kill von N’Zoth herangekommen. Sie hatten den Boss auf 10,6% der verbleibenden Lebenspunkte heruntergeprügelt. Da der Kampf vermutlich bei ungefähr 2% verbleibender HP endet, fehlen ihnen nur noch knapp 8,6%, was ungefähr 20-25 Sekunden vollem Schaden entspricht. Limit ist sich sicher, dass sie N’Zoth töten können, wenn ihnen ein sauberer Pull ohne Fehler gelingt.

Gegenwärtig schläft die Gilde Limit jedoch und die europäischen Spieler sind aktiv. Die EU-Gilde Method ist bisher „nur“ bei 48,1% des Kampfes angelangt, also noch weit von einem First Kill entfernt.

Darum übt Method gerade nicht: Method hat sich jedoch dazu entschieden, nicht direkt weiter an N’Zoth zu üben. Stattdessen veranstalten sie gerade „Split-Raids“, in denen sie die Bosse von Ny’alotha noch einmal bezwingen. So wollen sie noch ein paar bessere Items abstauben und ihre Charaktere weiter verbessern, bevor sie danach wieder an N’Zoth arbeiten.

Dabei ist ihnen die Zeit permanent im Nacken, denn wenn Limit wieder aufwacht, dann könnte der First Kill jederzeit geschehen.

Wie viele Gilden sind bei N’Zoth? Inzwischen haben sich eine ganze Reihe von Gilden beim Endboss N’Zoth eingefunden und versuchen den härtesten Boss zu bezwingen. Mit 9 Gilden beim finalen Boss ist das Rennen um den World First so spannend, wie schon lange nicht mehr. Zu den besten Gilden gehören aktuell:

Complexity Limit Method Pieces Alpha Aversion Jitianhong FatSharkYes Skyline Exorsus

Rennen so spannend wie lange nicht: Auch wenn es viel Kritik am Bosskampf gegen N’Zoth gab, etwa weil er verbuggt war und Limit eine Phase überspringen konnte oder sogar ein Portal auftauchte, das gar nicht da sein sollte, ist das Rennen um den „World First Kill“ so spannend wie schon lange nicht mehr. Selbst wenn der Kampf bei Kritikern nicht gut wegkommt, ist der Schwierigkeitsgrad noch knackig und (inzwischen) ausbalanciert.

Aktuell hat Limit noch die Nase vorn, doch vielleicht wird sich das in den nächsten Stunden noch ändern. Sonst haben die Amerikaner dieses Mal ausgezeichnete Chancen auf den World First Kill eines Endbosses.

