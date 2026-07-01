Ein YouTuber hat World of Warcraft als Neuling erlebt, sowohl Classic als auch Retail. Er findet harte, aber klare Worte, was nicht funktioniert.

World of Warcraft dürfte das erfolgreichste MMORPG aller Zeiten sein, das mit über 20 Jahren Laufzeit bereits eine große Community begeistert – egal ob in der modernen Retail-Variante oder in verschiedenen Classic-Neuauflagen. Doch der riesige Erfolg, den WoW gerade in den ersten Jahren hatte, ist dem Spiel zum Verhängnis geworden. Das zumindest meint der YouTuber Gbay99 und erklärt, was ihm als Neuling aufgefallen ist.

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Wer ist der YouTuber? Der YouTuber Gbay99 ist vor allem für Videos zu League of Legends bekannt, doch seit ungefähr einem Jahr widmet er sich Warcraft – beginnend mit Warcraft III und anschließend World of Warcraft in seinen verschiedenen Formen. Vor allem Classic hat ihm gut gefallen, aber auch an Retail hat er viel Spannendes entdeckt. Ihm geht es darum, die Faszination von WoW nachvollziehen zu wollen, und deshalb bereitet er sich nur wenig vor. Er möchte das Spiel erleben, wie es ist – und berichtet dann darüber. Das sei die authentische Erfahrung, die ein neuer Spieler machen kann.

Für Neulinge kann WoW äußerst verwirrend sein.

Was sind die Fehler von World of Warcraft? Laut dem YouTuber ist World of Warcraft in seinen Tutorials ausgesprochen schlecht. Das Spiel schafft es nicht, einen neuen Spieler zu Inhalten zu führen, die ihn eigentlich interessieren würden. WoW ist ausgesprochen schlecht darin, Neulingen zu zeigen, was die Welt eigentlich gut macht.

Gerade am Anfang gäbe es zwar viele Tutorials, doch die seien überflüssig und für Dinge, die man lieber selbst herausfinden will – wie etwa die korrekte Rotation der Fähigkeiten. Doch sobald es dann an die spannenden Endgame-Features geht, scheitert World of Warcraft daran, einem neuen Spieler zu erklären, wie ein System funktioniert oder wie man sich darauf vorbereitet:

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Als prominentes Beispiel nennt Gbay99 das PvP in World of Warcraft. Das wollte er unbedingt einmal ausprobieren und hat dafür (noch zu TWW) einen Schurken auf Stufe 80 gelevelt. Schon beim Leveln hat er sich Gedanken darüber gemacht, wie er seine Fähigkeiten im PvP korrekt einsetzt und wie er vorgehen sollte. Seine Hoffnung: Im ersten PvP-Match hoffentlich nicht das schlechteste Team-Mitglied zu sein und einen sinnvollen Beitrag zu leisten.

Doch es kam anders: Immer wieder wurde er vernichtet, hatte nahezu keine Auswirkung auf Feinde und konnte sich nicht erklären, was er falsch machte.

Er musste erst im Internet recherchieren, um seinen Fehler zu finden: Er hatte keine PvP-Ausrüstung. Denn WoW erzählt einem neuen Spieler an keiner Stelle im Spiel, dass man für PvP besondere Ausrüstung benötigt oder wo man die herbekommt.

Da wird schlicht erwartet, dass man das als Spieler „einfach weiß“ oder sich schon außerhalb des Spiels informiert.

Dabei betont Gbay99 mehrfach: WoW ist ein Spiel, das ihn komplett fesselt und umgehauen hat. Es bräuchte nur so wenige Verbesserungen, damit Neulinge sich genau so in das Spiel verlieben könnten, wie es Veteranen vor vielen Jahren getan haben.

Wie seht ihr den Zustand von WoW für Neulinge? Was muss sich bessern, damit auch Neulinge den richtigen Einstieg hin zu den Inhalten schaffen, die sie interessieren?

Cortyn meint: Die Probleme von World of Warcraft sind eigentlich recht schnell zu lösen, es bräuchte nur ein oder zwei Entwickler, die sich dafür dediziert Zeit nehmen. Denn in WoW gibt es bereits den Abenteuerführer, den könnte man schlicht um eine Tutorial-Funktion erweitern. Einfach ein Menü, das dich fragt: Für welche Inhalte interessierst du dich? Und dann fächert sich das immer weiter auf und erklärt – quasi wie ein klassisches Handbuch – die einzelnen Spiel-Elemente und markiert auf der Karte wichtige NPCs.

Das ließe sich vermutlich für alle komplexeren Spielinhalte machen. Mythisch+, Raids, Dungeons, Tiefen, PvP in der Arena, PvP auf Schlachtfeldern, Rollenspiel. Ein paar Seiten an Erklärungen, mit Bildern oder NPCs, die mit vertonten Dialogen erklären, wie es grob abläuft – das würde schon deutlich helfen.

Denn seit 20 Jahren setzt World of Warcraft voraus, dass man einfach weiß, wie Dinge funktionieren oder sich darüber außerhalb des Spiels umfassend informiert. Veteranen können das nicht nachvollziehen, weil sie das „Ja schon immer so gemacht haben“. Aber Neulinge, die von anderen Spielen kommen, sind heillos überfordert – sie könnten so viel Freude an WoW haben, doch der Weg zu dieser Freude ist oft versteckt. Und manchmal ist die reine Menge an Inhalten auch einfach erschlagend.