Früher musstet ihr für eine Sache wochenlang in WoW farmen, jetzt wird es umsonst

WoW bringt Drachenreiten in die alte Welt – und es wird so genial, wie ihr das wolltet

So hat sich Reiten im Laufe der Jahre verändert: In der ersten Version von World of Warcraft konnten die Helden erst recht spät mit einem Reittier durch Azeroth streifen. Auf Stufe 40 lernte man, genug Gold vorausgesetzt, den „normalen“ Reit-Skill. Auf Stufe 60 folgte dann das „epische“ Reiten – wieder unter der Voraussetzung, dass man das Gold aufbringen konnte. Denn für das epische Reiten brauchte man fast 1.000 Goldstücke und das konnte zu Zeiten von „Vanilla“ mehrere Wochen Farmen bedeuten.

Was wird am Reiten geändert? Mit Patch 10.1.5 erlernen Charaktere ihre Reit-Fähigkeit automatisch, sobald sie das dafür geeignete Level erreichen. Es ist dann nicht mehr notwendig, einen Reitlehrer aufzusuchen und auch die Lern-Gebühr entfällt vollkommen.

Doch diese Zeit ist endgültig vorbei. Das Freischalten der Reiten-Fähigkeit in World of Warcraft wird nicht nur kostenlos, sondern geschieht auch automatisch.

In World of Warcraft musste man früher Wochen auf ein Reittier hinarbeiten. Diese Zeiten sind nun vorbei – denn ihr bekommt es einfach geschenkt.

