Um in MMORPGs wie World of Warcraft zur Legende zu werden, müsst ihr schon ganz schön was erreichen. Oder zur richtigen Zeit die richtigen Reaktionen hervorrufen. Einer, der das ganz besonders gut konnte, ist der Untoten-Schurke Grim.

Wer ist der Spieler? Grim war als Schurke in Vanilla-WoW unterwegs, also damals vor über 17 Jahren. Ähnlich wie der legendäre Angwe ist auch Grim ein PvP-Talent. Allerdings setzt er nicht so sehr auf fiese Meuchel-Taktiken.

In der Community gilt Grim als einer der besten Schurken-Spieler von Vanilla. Mit heutigen Skill-Levlen ist das nicht zu vergleichen, aber in der damaligen Zeit hat sein Name durchaus Ehrfurcht hervorgerufen.

Allerdings war sein Umgang mit der Klasse und sein Können im PvP nicht der einzige Grund, warum Grim so bekannt wurde. Er war einer der ersten, die ihr Talent so gut zur Schau stellen konnten.

Virale Videos, bevor es virale Videos gab

Was macht Grim so besonders? Anders als der gefürchtete Angwe, hat Grim seine Kämpfe und Duelle aufgenommen und online gestellt. Einige seiner ersten Aufnahmen sind von 2006, damals, kurz bevor Google YouTube gekauft hat.

Viele Aufnahmen aus WoW gab es zu der Zeit noch nicht und jene, die es gab, hatten oft nur eine miserable Auflösung von 240p oder 360p – also ziemlich mies. Dementsprechend schwer war es, zu sehen, wie genau einige der Top-Spieler eigentlich so gut spielen, man konnte ja auf den Videos keine Tasten erkennen.

Grim war unter den ersten, die ihre Skills in Zusammenschnitten vorgestellt haben, sogenannten „Compilations“. Auf seinem YouTube-Kanal findet man mittlerweile sogar den Re-Up seiner ersten Compilation als HD-Version:

Woher kommt der Erfolg? Zu den ersten und bekanntesten Videos von Grim zählt ein PvP-Kampf gegen den Paladin Zalgradis. Dieser war damals selbst ein bekannter Name, der viele Spieler mit seinen PvP-Skills erstaunt hat.

Grim schaffte es, durch die Zurschaustellung seiner eigenen Erfolge, dem Zusammenschnitt seiner Highlights und die Zusammenarbeit mit anderen bekannten Spielern, seinen Namen schnell zu verbreiten.

Noch bevor es Twitter und YouTube-Algorithmen gab, gingen seine Videos durch die Community von World of Warcraft. Heute betreibt Grim sogar eine Patreon-Seite, ist aber nur noch wenig aktiv. Dennoch taucht sein Name unter WoW-Fans immer wieder auf.

„Grim war ein Ausnahmespieler“

Wenn Grim ein neues oder altes Video veröffentlicht, feiert zumindest eine kleine Gruppe seiner Fans den Tag. In einem reddit-Beitrag von 2019 erklären einige Mitglieder der Community, was die Faszination an Grim ausmacht:

„Für damaligen Standard war Grim ein Ausnahmespieler […] er war seiner Zeit voraus. Sein Movement im Allgemeinen war eine seiner herausragendsten Fähigkeiten, alles war flüssig und er war auch mechanisch gut. Nachdem er keine Videos mehr gemacht hat, fing er mit Arena auf hohem Rang an in Burning Crusade. Er war einer der besten in seiner Schlachtfeld-Gruppe. Gladiator und drüber in jeder Seaon, die er gespielt hatte, nicht nur irgendein protziger Videomacher. Davon gab es viele, aber Grim war keiner davon.“ rondo420 auf reddit

Ein anderer lobt, dass er damals weit über dem Wissensstand der meisten Spieler war. Kaum jemand wusste Bescheid über richtige Tastenbelegungen und Co. Mit der damaligen Verbreitung von Google Videos und WCM, sei es auch schwer gewesen, sich so etwas anzueignen. YouTube und breitgefächerte Informationen zu WoW habe es damals in dem Ausmaß nicht gegeben.

