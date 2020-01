Die neue Rasse Vulpera in WoW ist putzig, aber hat ein Dungeon-Problem

Ein lustiger Fehler sorgt dafür, dass Vulpera in World of Warcraft manchmal aus dem Dungeon geworfen werden, ohne dass sie das verhindern können.

Für viele Spieler war das Highlight von Patch 8.3 Visionen von N’Zoth in WoW nicht N’Zoth und die damit verbundenen Inhalte, sondern die Einführung neuer verbündeter Völker. Besonders die Vulpera sind extrem beliebt. Das liegt nicht nur an ihrem knuffigen Aussehen, das jedem Furry Tränen der Freude in die Augen treibt, sondern auch an den nützlichen und lustigen Volksfähigkeiten. Doch eine davon wird den Vulpera zum Verhängnis. Denn sie verlassen Dungeons, ohne dass sie das eigentlich wollen.

Um welche Fähigkeit geht es? Es geht um die Fähigkeit „Zurück zum Lager“. Vulpera sind in der Lage, an einem beliebigen Ort in der Welt ein Lager zu errichten und dort quasi einen zweiten Rückzugsort zu haben, der wie ein Ruhestein funktioniert.

Damit sie zu diesem Ort zurückkehren können, benutzen sie die Fähigkeit „Zurück zum Lager“. Nach einer Wirkungszeit von 10 Sekunden wird der Charakter direkt zur entsprechenden Stelle teleportiert, an der das Lager errichtet wurde.

Was für ein Bug geschieht? In vielen alten Dungeons (besonders in den Classic-Dungeons) haben Bosse und Kreaturen Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das heißt, dass entsprechende Charaktere von den Gegnern kontrolliert werden und die Fähigkeiten des Charakters nutzen können. Das gilt auch für „Zurück zum Lager“.

Immer wieder kann es vorkommen, dass die KI es nun für sinnvoll erhält, mit dem Vulpera genau diese Fähigkeit zu wirken. Wenn der Vulpera dabei nicht unterbrochen wird – etwa von einem anderen Mitspieler – geschieht genau das, was zu erwarten ist: Der Vulpera portet sich aus dem Dungeon und lässt sein Team im Stich.

Auf der einen Seite ist das natürlich lustig, auf der anderen Seite schon etwas gruselig, denn so „klug“ ist ein Mob wohl noch nie einen Spieler losgeworden.

Bei „Random Dungeon“-Gruppen ist das natürlich nicht so wild, weil man sich danach einfach wieder zum Dungeon teleportieren kann. Nur bei klassischen Gruppen, die manuell zum Dungeon reisen, dürfte das nervig sein …

Noch mehr lustige Fehler gibt es in den 5 lustigsten Bugs, die WoW je hatte.

Es ist davon auszugehen, dass Blizzard diesen Fehler in einem Hotfix bald beheben wird. Bis dahin dürft ihr alle noch zufrieden grinsen, wenn der Vulpera in der Gruppe sich einfach wegportet.

Hattet ihr auch schon unter diesem Fehler zu leiden? Oder seid ihr bisher verschont geblieben?

