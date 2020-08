WoW verspricht: Trotz Level-Squish könnt ihr Legion-Inhalte solo erledigen

Der Level-Squish von World of Warcraft läuft noch nicht so ganz rund. Viele Spieler scheitern an Aufgaben, die sie zuvor ganz leicht bewältigen konnten.

Gestern erst, am 27. August, wurde das Release-Datum von World of Warcraft Shadowlands bekanntgegeben, doch auf dem PTR wird noch immer der Pre-Patch 9.0.1 getestet. Dabei läuft noch längst nicht alles so rund, wie Blizzard und die Spieler das gerne hätten. Viele Charaktere fühlen sich zu schwach an und sind nicht mehr in der Lage, Inhalte zu meistern, die sie zuvor bewältigen konnten. Doch das soll sich noch ändern.

Was ist das Problem? Mit dem Pre-Patch 9.0.1 werden sämtliche Spielercharaktere im Level reduziert. Wer vorher Stufe 120 war, ist nach dem Patch nur noch Stufe 50. Der große Level-Squish ist Teil der Neuerungen von Shadowlands. Alle Zahlen schrumpfen dann, doch an der relativen Stärke eines Charakters im Vergleich zu Kreaturen der Spielwelt soll sich nur wenig ändern.

Inhalte aus Legion sind auf dem PTR ziemlich hart – die Raids sind unschaffbar schwer.

Das ist aktuell jedoch nicht der Fall. Während man in der Live-Version des Spiels aktuell gerade mit einem Charakter auf Stufe 120 ganz locker Inhalte von Legion im Alleingang erledigen kann, ist das auf dem PTR mit Stufe 50 nicht mehr möglich. Spieler verzweifeln etwa an Raids wie dem „Smaragdgrünen Alptraum“ und selbst alte Dungeons sind nur noch schwer zu meistern.

Entsprechend hagelt es gerade viele Beschwerden im offiziellen Forum oder dem Subreddit von World of Warcraft.

Das sagt Blizzard: Der Game Director Ion Hazzikostas meldete sich daraufhin auf Twitter zu Wort. Er erklärte, dass die Arbeit am Patch noch nicht abgeschlossen sei. Er sagte:

„Die Arbeit ist noch andauernd. Wenn es fertig ist, werdet ihr euch vermutlich ein bisschen schwächer fühlen aufgrund der Entfernung der Verderbnis (Inhalte aus 8.3, die auf Verderbnis ausgelegt waren, werden angepasst, aber der Rest des Spiels war nicht darauf ausgelegt) aber andernfalls solltet ihr in der Lage sein, das solo zu bewältigen, was ihr auch auf 120 schaffen konntet.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was wird geändert? Auch wenn es keine konkreten Angaben gibt, ist wohl davon auszugehen, dass Blizzard besonders die Legions-Inhalte noch ein bisschen in ihrer Schwierigkeit abschwächt. Viele Kreaturen und vor allem Elite-Gegner haben hier noch so viele Lebenspunkte wie zahlreiche Feinde in Battle for Azeroth. Das liegt wohl auch daran, dass der relative Abstand des Spielerlevels zu diesen Feinden kleiner geworden ist. War die Differenz vorher bei 110 zu 120, liegt sie im Patch 9.0.1 bei 48 zu 50.

Sollte das Balancing nicht wie gewünscht klappen, müssen die Spieler wohl im schlimmsten Fall einige Wochen warten. Denn wenn das Charakter-Level im Verlauf von Shadowlands von 50 auf 60 ansteigt, dürften die alten Inhalte von ganz alleine wieder simpler werden.

Glaubt ihr, dass Blizzard das Balancing noch rechtzeitig hinbekommt?