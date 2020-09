WoW: Verdammt, nach dem Video muss ich wohl doch die Venthyr wählen

Verdammt, wenn das so weiter geht, schließe ich mich wohl tatsächlich den Edgelord-Vampiren an. Zumindest einer meiner Charaktere muss diese Wahl nun eindeutig treffen …

Hinzu kommt natürlich noch, dass der Chef von Revendreth in eine der größten Verschwörungen der World of Warcraft verstrickt ist …

Auch als er davon schwadroniert, dass er das Volk der Venthyr in eine „bessere Zukunft führen werde“, sind die Bilder verstörend. Denn einer seiner Untergebenen wird dabei ins Licht gezerrt und vertrocknet – ganz wie ein Vampir, der in Kontakt mit Sonnenstrahlen kommt.

Das beginnt schon nach den ersten Sekunden, als die Schreie eines Orcs zu hören sind. Für Fans ist dabei sofort die Stimme von Garrosh zu erkennen, der offenbar gefoltert wird. Da ich schon grob wusste, was in Revendreth so abgeht, freute ich mich ein wenig sadistisch darüber – immerhin hatte Garrosh hart an diesem Schicksal gearbeitet.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 8 = 1

Insert

You are going to send email to