WoW: Transmog wird viel günstiger, Blizzard rudert zurück

Die neuen Kosten für die Transmogrifikation werden deutlich gesenkt. Die Entwickler von World of Warcraft knicken ein.

Der Pre-Patch 12.0 von World of Warcraft brachte bereits viele gute und wichtige Änderungen, die mit der kommenden Erweiterung Midnight einhergehen. Doch das neue Transmog-System sorgt für Unzufriedenheit.

Nicht alle verstehen das System auf Anhieb, und manche haben auch arge Kritik – denn das Abspeichern einzelner Sets ist teurer als zuvor. Das wurde eigentlich gemacht, weil man zwischen abgespeicherten Sets anschließend kostenlos hin- und herwechseln kann, aber Blizzard rudert dennoch zurück und reduziert die Kosten drastisch.

Was ist das Problem am neuen Transmog-System? Im Grunde wird das neue Transmog-System an vielen Stellen gelobt. Die Möglichkeit, zwischen mehreren Sets kostenlos zu wechseln, nachdem man diese einmal eingerichtet hat, kommt gut an. Doch das Abspeichern eines Sets ist knapp doppelt so teuer wie zuvor. Je nach Ausstattung liegt der Preis zwischen 1.500 und 3.000 Gold. Zu viel, wie einige empfinden.

Besonders teuer ist das für Leute, die häufig nur Kleinigkeiten und Details ändern. Die müssen entweder für jede kleine Änderung einen eigenen Slot abspeichern oder jedes Mal wieder Gold berappen.

Transmog-Preise fallen um 50 %, sobald wie möglich

Was ändert Blizzard? Die Entwickler haben angekündigt, dass die Transmog-Kosten drastisch reduziert werden. Satte 50 % günstiger soll das Abspeichern eines Sets künftig sein. Damit sind die Kosten pro Set wieder auf dem Niveau von vor Patch 12.0, obwohl alle neuen Funktionalitäten erhalten bleiben.

Für ein volles Set der Transmogrifikation zahlt ihr dann nur noch zwischen 750 und 1.500 Gold.

Ebenfalls angekündigt wurde, dass alle Charaktere eine kostenlose Transmogrifikation bekommen und das nicht erst zum Release des nächsten Patches (12.0.1), sondern schon „so bald wie möglich“.

Wann geht das live? Lange wird man wohl nicht warten müssen. Die Reduktion der Kosten soll bereits „innerhalb des nächsten Tages“ erfolgen, also irgendwann heute am 23.01.2026. Die freie Transmogrifikation pro Charakter könnte allerdings ein wenig länger dauern und wird wohl erst in einem späteren Hotfix erscheinen.

Damit behebt Blizzard einen der großen „Pain Points“ von Patch 12.0 und sorgt dafür, dass der Pre-Patch wieder ein bisschen verlorenen Boden gutmacht. Denn auch wenn viele gerade Spaß haben, gibt es ein paar arge Kritikpunkte – auch etwa am Verschlinger-Dämonenjäger, der überhaupt nicht gut ankommt.