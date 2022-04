Ein neuer Trailer zum MDI in World of Warcraft zeigt ein spannendes Detail – kommt da ein Nekromanten-Skin für Hexenmeister?

World of Warcraft hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Der soll eigentlich Lust auf das neue Dungeon-Turnier machen – und das gelingt auch. Aber ein kleines Detail schürt die Hoffnung vieler Fans auf eine neue Anpassung. Denn eine Hexenmeisterin sieht verdächtig nach einer Nekromantin aus …

Was ist das für ein Trailer? Der Trailer ist zum anstehenden „Mythic Dungeon International“. Das ist quasi das PvE-Dungeon-Turnier, bei dem die besten Gruppen der Welt versuchen, absurd hohe Schlüsselsteine innerhalb der vorgegebenen Zeit zu meistern. Oft definiert dieses Turnier dann den neuen „Status Quo“, was im Anschluss als optimale Gruppe angesehen wird. Aber alleine die dort abgerufene Leistung ist beachtlich und für alle, die an „Mythisch+“ Spaß haben, kann man dort einige Tricks und Kniffe lernen.

WoW zeigt bombastischen Trailer – Schürt Hoffnung für „Nekromanten“

Was wurde im Trailer gezeigt? Der Trailer ist im Grunde eine auf Hochglanz polierte Version eines Dungeon-Runs. Es zeigt, wie mehrere Helden per Luftschiff vor Tazavesh landen und diesen Dungeon angehen. Das alles ist deutlich makelloser dargestellt, als es die Grafik von World of Warcraft zulässt.

Ein Detail springt dabei sofort ins Auge: In den ersten Sekunden sehen wir eine Menschenfrau in Großaufnahme, die zwar Hexenmeister-Kleidung trägt, aber Hautfarbe, Augen und Tätowierungen einer Nekromantin besitzt – so, wie es viele NPCs etwa in den Pestländern oder der Scholomance tun.

Eine solche Anpassung ist für Spieler-Charaktere bisher gar nicht möglich. Zwar sind die Dateien in den Spieldaten vorhanden – immerhin können sie ja von NPCs benutzt werden – sind den Spielern aber nicht zugänglich.

Dass dieses Detail so prominent hervorgehoben wird, lässt manch einen Spieler hoffen, dass es Nekromanten bald als spielbare Klasse gibt – oder zumindest als eine Art alternativen „Skin“ für den Hexenmeister. Das würde sich nämlich auch mit einem Leak decken, der von der Erweiterung „Dragonflight“ spricht. Im Leak ist die Rede davon, dass einige Klassen alternative Skins bekommen. So sollen Hexenmeister zu Nekromanten werden können, während Jäger einen Skin für Dunkle Waldläufer bekommen.

Allerdings wäre es auch durchaus möglich, dass der Ersteller des Videos, IKedit, sich hier einfach ein wenig künstlerische Freiheit erlaubt hat – schon in der Vergangenheit hatte er viele Videos zu Warcraft erstellt, dieses Mal ist es aber ein Novum, dass es auch direkt von WoW-YouTube-Kanal gezeigt wird.

Unabhängig davon ist der Trailer ziemlich beeindruckend und macht ordentlich Lust auf das Mythic Dungeon International – oder einfach einen weiteren Besuch in Tazavesh.