WoW nimmt Server wegen „Fehler“ offline – Aber keiner glaubt es

Wie wahrscheinlich ist das? Schon ziemlich. Dass ein PTR für mehrere Tage ausfällt, weil sich „ein Fehler“ eingeschlichen hat, der so dramatisch ist, dass die Server gar nicht laufen, das kommt ausgesprochen selten bei World of Warcraft vor. Das Timing ist einfach zu perfekt, um hier wirklich von einem harmlosen Zufall auszugehen.

Was steckt hinter diesen Sprüchen? Die meisten sind der Auffassung, dass es garantiert keinen Fehler gegeben hat. Blizzard hat, so die Vermutung, den PTR absichtlich offline genommen und die nächste Version von Patch 9.2.5 verzögert. Der Grund dafür soll sein, dass am kommenden Dienstag (19. April) die nächste Erweiterung von World of Warcraft vorgestellt wird.

Was wurde gesagt? In einem Foren-Beitrag hat Blizzard bekannt gegeben, dass es beim Aufspielen der neusten Version des PTR von Patch 9.2.5 leider ein Fehler aufgekommen sei. Die Folge: Die Test-Realms müssen erst einmal offline bleiben. Vermutlich werde man den Fehler „Anfang der nächsten Woche“ beheben und dann könnte das Testen fortgesetzt werden.

So ein Zufall aber auch. Unmittelbar vor der Ankündigung der neusten Erweiterung von World of Warcraft, muss Blizzard leider, leider die PTR-Server von neuen Patch offline nehmen. Ein Update für den Patch 9.2.5 verzögert sich, aufgrund eines „Fehlers“, der erst zu spät aufgefallen ist. Die Community ist sich sicher: Das ist eiskalt kalkuliert.

