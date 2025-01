WoW: Tier List für Raids, PvP und Mythic+ – Das sind die besten und schlechtesten DDs, Tanks und Heiler in The War Within

The War Within ist die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft und MeinMMO verrät euch, welche Klassen derzeit den besten und welche den schlechtesten Eindruck in der neuen Erweiterung (Patch 11.0.7) hinterlassen – und zwar im Zuge von Tier List fürs Raids und PvP.

Was findet ihr hier? Mit The War Within ist die neue Erweiterung von World of Warcraft gestartet und viele Spieler fragen sich, mit welcher Klasse sie den Kampf gegen die Vorbotin der Leere und ihre Neruber-Streitkräfte angehen oder in der aktuellen PvP-Saison durchstarten sollen.

Oder anders formuliert: Welche Tanks, Heiler und Schadensspezialisten besitzen das größte Potenzial, um in den PvE-Inhalten oder im PvP von The War Within zu dominieren? Mit welcher der Klassen und Spezialisierungen kann man auch als unerfahrener Azeroth-Held starke Ergebnisse erzielen? Genau diese Fragen klärt MeinMMO in diesem Artikel mithilfe von Tier-List-Einstufungen.

Die Erkenntnisse basieren dabei auf den Statistiken von warcraftlogs.com, aber auch aus Simulationen mit SimulationCraft – die Zahlen haben wir dann mit den Ergebnissen anderer Webseiten wie icy-veins.com und maxroll.gg verglichen.

Bevor es losgeht, ein Disclaimer: Bei fast allen Inhalten von WoW ist es egal, ob eure Klasse ein paar Prozent besser oder schlechter als andere abschneidet. Wenn ihr das MMORPG von Blizzard einfach nur (abseits der höchsten Schwierigkeitsgrade) erleben möchtet, wählt die Klasse und Spezialisierung, die euch persönlich am meisten Spaß macht oder euch aufgrund ihrer Klassenfantasie anspricht.

Update vom 22. Januar 2025: Zum Jahreswechsel haben wir den Artikel noch einmal in allen Bereichen auf den aktuellen Stand gebracht.



Wichtig! WoW bekommt regelmäßig größere Balancing-Patches spendiert – vor allem, wenn eine neue Saison ansteht. MeinMMO wird diesen Artikel daher regelmäßig für euch aktualisieren.

WoW Tier List der DpS im Raid Palast der Nerub’ar

Im Folgenden findet ihr die Tier List für Schadensausteiler in der ersten Raid-Instanz Palast der Nerub’ar – mit S-Tier als beste Einstufung und C-Tier als schlechteste Bewertung. Wer einen Überblick über die konkreten DPS-Rankings sucht, schaut hier vorbei.

Spezialisierungen mit S-Tier

Verstärkung-Schamane

Meucheln-Schurke

Waffen-Krieger

Elementar-Schamane

Treffsicherheit-Jäger

Spezialisierungen mit A-Tier

Täuschung-Schurke

Überleben-Jäger

Vergeltung-Paladin

Feuer-Magier

Zerstörung-Hexenmeister

Spezialisierungen mit B-Tier

Wildheit-Druide

Gebrechen-Hexenmeister

Windläufer-Mönch

Verheerung-Rufer

Frost-Magier

Arkan-Magier

Verwüstung-Dämonenjäger

Furor-Krieger

Gesetzlosigkeit-Schurke

Schatten-Priester

Tierherrschaft-Jäger

Unheilig-Todesritter

Spezialisierungen mit C-Tier

Gleichgewicht-Druide

Dämonologie-Hexenmeister

Frost-Todesritter

Verstärkung-Rufer

Verwüstung-Dämonenjäger liefern im besten Fall ordentlichen Einzelzielschaden, starken AoE-Burst und hohe Cleave-DpS gegen zwei bis fünf Gegner. Dazu kommt der starke Raid-CD Dunkelheit. Aktuell ist der Glevenschwinger aber nur so mittelprächtig unterwegs.

WoW Tier List für Heiler im Raid Palast der Nerub’ar

Im Folgenden findet ihr die Tier List für Heiler in der ersten Raid-Instanz Palast der Nerub’ar – mit S-Tier als aktuell beste Einstufung und B-Tier als schlechteste Bewertung:

Spezialisierungen mit S-Tier

Heilig-Paladin

Bewahrung-Rufer

Spezialisierungen mit A-Tier

Wiederherstellung-Schamane

Heilig-Priester

Disziplin-Priester

Spezialisierungen mit B-Tier

Wiederherstellung-Druide

Nebelwirker-Mönch

Bei Tanks und Heilern gibt’s zu Beginn von WoW: The War Within keine Totalausfälle.

WoW Tier List für Tanks im Raid Palast der Nerub’ar

Im Folgenden findet ihr die Tier List für Tanks in der ersten Raid-Instanz Palast der Nerub’ar – mit S-Tier als aktuell beste Einstufung und B-Tier als schlechteste Bewertung:

Spezialisierungen mit S-Tier

Blut-Todesritter

Wächter-Druide

Braumeister-Mönch

Spezialisierungen mit A-Tier

Schutz-Paladin

Spezialisierungen mit B-Tier

Rachsucht-Dämonenjäger

Schutz-Krieger

WoW Tier List der DpS in Mythic Plus Dungeons

Im Folgenden findet ihr die Tier List für Schadensausteiler für die mythischen Schlüsselstein-Dungeons – mit S-Tier als aktuell beste Einstufung und C-Tier als schlechteste Bewertung:

Spezialisierungen mit S-Tier

Frost-Todesritter

Verstärkung-Rufer

Meucheln-Schurke

Verstärkung-Schamane

Gleichgewicht-Druide

Spezialisierungen mit A-Tier

Elementar-Schamane

Frost-Magier

Feuer-Magier

Gesetzlosigkeit-Schurke

Unheilig-Todesritter

Furor-Krieger

Vergeltung-Paladin

Verwüstung-Dämonenjäger

Überleben-Jäger

Zerstörung-Hexenmeister

Spezialisierungen mit B-Tier

Täuschung-Schurke

Gebrechen-Hexenmeister

Windläufer-Mönch

Schatten-Priester

Dämonologie-Hexenmeister

Waffen-Krieger

Wildheit-Druide

Spezialisierungen mit C-Tier

Treffsicherheit-Jäger

Tierherrschaft-Jäger

Verheerung-Rufer

Arkan-Magier

WoW Tier List für Heiler in Mythic Plus Dungeons

Im Folgenden findet ihr die voraussichtliche Tier List für Heiler für die mythischen Schlüsselstein-Dungeons – mit S-Tier als aktuell beste Einstufung und B-Tier als schlechteste Bewertung:

Spezialisierungen mit S-Tier

Disziplin-Priester

Wiederherstellung-Schamane

Nebelwirker-Mönch

Spezialisierungen mit A-Tier

Heilig-Paladin

Wiederherstellung-Druide

Spezialisierungen mit B-Tier

Heilig-Priester

Bewahrung-Rufer

WoW Tier List für Tanks in Mythic Plus Dungeons

Im Folgenden findet ihr die voraussichtliche Tier List für Tanks für die mythischen Schlüsselstein-Dungeons – mit S-Tier als aktuell beste Einstufung und B-Tier als schlechteste Bewertung:

Spezialisierungen mit S-Tier

Schutz-Paladin

Spezialisierungen mit A-Tier

Braumeister-Mönch

Schutz-Krieger

Spezialisierungen mit B-Tier

Rachsucht-Dämonenjäger

Blut-Todesritter

Wächter-Druide

Aber in meinen Gruppen schneiden die Klassen anders ab, was ist da los? Wenn man zahlreiche Simulationen durchlaufen lässt oder sich die hochgeladenen Logs der gesamten WoW-Community anschaut, dann fällt schnell auf: Charaktere mit einer vergleichbaren Ausrüstung erzielen unterschiedliche DpS- oder Heil-Werte.

Das liegt an zahlreichen Faktoren wie Skill und Erfahrung des Spielers, Wissen über den Kampf, Art des Kampfes, Zahl der kritischen Treffer oder Procs und so weiter. Was man also über die Simulationen und Logs sehen kann, das ist:

zum einen das aktuelle Potenzial einer Spezialisierung mit Ausrüstung X in einem bestimmten Kampf

zum anderen aber auch der Durchschnittswert, den die Klasse mit der jeweiligen Ausrüstung in einer bestimmten Situation erzielen kann

Das bedeutet wiederum: Ein Spieler, der eine Klasse mit eigentlich nur durchschnittlichem Potenzial fast perfekt beherrscht, kann mehr DpS aus dieser herauskitzeln als ein mäßig erfahrener Spieler, der aktuell die Klasse mit dem höchsten Schadenspotenzial spielt. Das gilt natürlich genauso für Tanks und Heiler.

Furor-Krieger dürften zu den stärksten PvP-Spezialisierungen im PvP von The War Within gehören.

PvP Tier List für WoW: The War Within

In PvP-Situationen prasseln derart viele unvorhersehbare Situationen auf jeden Spieler ein, dass man theoretische und damit statische Simulationen als Vorhersage für die Stärke von Klassen in die Tonne hauen kann. Hier die aktuellen Einstufungen für die 2vs2-Arena (via wowmeta.com). S-Tier ist die beste Einstufung, D-Tier die schlechteste Bewertung:

Spezialisierungen mit S-Tier

Gesetzlosigkeit-Schurke

Wiederherstellung-Druide

Wächter-Druide

Spezialisierungen mit A-Tier

Tierherrschaft-Jäger

Dämonologie-Hexenmeister

Wildheit-Druide

Meucheln-Schurke

Furor-Krieger

Nebelwirker-Mönch

Rachsucht-Dämonenjäger

Spezialisierungen mit B-Tier

Treffsicherheit-Jäger

Täuschung-Schurke

Gebrechen-Hexenmeister

Windläufer-Mönch

Frost-Magier

Verwüstung-Dämonenjäger

Unheilig-Todesritter

Heilig-Paladin

Bewahrung-Rufer

Blut-Todesritter

Spezialisierungen mit C-Tier

Schatten-Priester

Zerstörung-Hexenmeister

Verheerung-Rufer

Vergeltung-Paladin

Waffen-Krieger

Elementar-Schamane

Heilig-Priester

Disziplin-Priester

Schutz-Paladin

Schutz-Krieger

Spezialisierungen mit D-Tier

Überleben-Jäger

Arkan-Magier

Gleichgewicht-Druide

Feuer-Magier

Frost-Todesritter

Verstärkung-Rufer

Verstärkung-Schamane

Wiederherstellung-Schamane

Braumeister-Mönch

Nach dem Start der ersten Saison beziehungsweise nach der Implementierung der sicherlich weiterhin kommenden Klassenänderungen werden wir auch diese immer wieder für euch aktualisieren. Falls ihr mehr Infos zur neuen Erweiterung WoW: The War Within sucht: Alles Wichtige zu Release, Pre-Patch, Heldentalente und Kriegsmeute von WoW: The War Within