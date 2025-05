Twitch-Streamer nennt WoW ein Baby-Spiel: „Wenn du das spielst, wirst du in jedem anderen Game schlechter“

Erst wurde der Streamer Tyler1 für World of Warcraft HC wiederbelebt, jetzt regt er sich richtig auf. Das Spiel sei für Babys und man werde beim Spielen dümmer.

Tyler1 kennen viele Fans von World of Warcraft vor allem durch die Aufregung rund um die Gilde OnlyFangs, die von vielen fast wie eine Seifenoper wahrgenommen wurde.

Die exklusive Streamer-Gilde hat über Monate viel Content veröffentlicht, doch am Ende ließ man das Projekt langsam einschlafen, auch wenn es noch immer einige aktive Spielerinnen und Spieler gibt. Tyler1 war eine Zeit lang sogar der Anführer der Gilde – jetzt zieht er ordentlich über World of Warcraft her.

Was wurde gesagt? Während eines seiner letzten Streams auf Twitch hat sich Tyler1 ein wenig in Rage geredet. Dabei zog er ordentlich über World of Warcraft her und ließ sich zu diesem kleinen „Rant“ verleiten:

Das ist, was passiert, wenn du ein Kinderspiel wie World of Warcraft spielst. World of Warcraft, so nebenbei, ist das talentloseste Spiel. Ich schwöre zu Gott, du spielst dieses Spiel und dein IQ sinkt, deine Reflexe sinken, dein Skill-Level in jedem Spiel nimmt ab. Das ist der größte Baby-Scheiß auf der Welt.

Ein bisschen ironisch ist das schon, wenn man bedenkt, dass Tyler1 extra für ein Event wiederbelebt werden musste, weil er seinen Charakter zuvor in einem Raid verloren hatte – und danach mit keinem anderen Charakter mehr Stufe 60 erreichte ohne zu sterben.

Aber vielleicht ist das auch die gute Stimmung und positive, lebensbejahende Freude, die mit dem Spielen von League of Legends einher geht, die da aus Tyler1 spricht.

So reagiert die Community: Auf Reddit nimmt man die Worte von Tyler1 mit Humor auf und belächelt ihn dafür ein wenig. Denn aus Sicht vieler hat er in der HC-Gilde OnlyFangs kaum etwas selbst erreicht und war stark darauf angewiesen, von anderen „gecarried“ zu werden. Einige der Stimmen:

„Tyler1 war richtig schlecht darin, WoW zu spielen, aber das war es, was es zu 95 % amüsant als Zuschauer gemacht hat.“ – Prestidious-Ad-2876

„Er hat nie irgendwelche herausfordernden Inhalte gespielt, also ja, er hat recht: Wenn man gar nichts schwieriges spielt, dann ist es wirklich leicht.“ – IanBac

„Spannende Ansicht von einem Typ, der hart gecarried wurde durch den leichtesten Inhalt, den WoW jemals geboten hat und es trotzdem noch schaffte, dabei inkompetent auszusehen.“ – xanderoptik

„Er sollte mal einen Mythic-Raid leiten. Er würde seine Ansicht beim ersten Boss ändern. Als jemand, der fast alle Mythisch-Bosse mit einigen der besten Spieler der Welt besiegt hat: Es ist ein zermürbender Prozess und alles andere als leicht. Jeder Teil von Classic WoW wurde offenbart und millionenfach erledigt. Neue Raids erfordern sehr viel Lernen und Cooldown-Vorbereitung, nur um überhaupt die nächste Phase zu erreichen.“ – flashtone

Ob Tyler1 seine Aussage vollkommen ernst meint oder er sie nur in einem kleinen, zornigen Moment getätigt hat, lässt sich natürlich nicht so leicht sagen. Trotzdem wäre es sicher amüsant zu sehen, wie er sich in den Endgame-Inhalten des modernen WoW schlagen und ob er dann noch immer so etwas behaupten würde.

Dabei waren doch alle mal Anfänger und stellen zu Beginn ganz harmlose Fragen.