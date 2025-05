Streamer bekommt Extrawurst, wird in WoW HC wiederbelebt – und von Blizzard wieder ausgelöscht

Ein Charakter in World of Warcraft Classic HC wurde wiederbelebt – und dann von Blizzard effektvoll wieder beseitigt. Eine Weltpremiere und eine sonderbare Ehre.

Für viele ist World of Warcraft Classic zu leicht. Aber in der „HC“-Variante, in der alle Charaktere nur ein einziges Leben haben, ist das anders. Wer hier einmal unachtsam ist oder den falschen Mitspielerinnen und Mitspielern das eigene, digitale Leben anvertraut, findet sich schnell mit dem Gesicht im Dreck wieder. Eine zweite Chance gibt es nicht, außer Blizzard kann massive Server-Probleme feststellen.

Für einen großen Streamer wurde nun eine Ausnahme gemacht. Wenn auch nur temporär. Denn am Ende wurde sein Charakter besonders effektvoll wieder beseitigt.

Was ist vorgefallen? Bei der Dreamhack in Dallas am vergangenen Wochenende waren viele Mitglieder der Gilde OnlyFangs anwesend – die wohl bekannteste Gilde aus WoW Classic HC, in der zahlreiche Streamer vorhanden sind. Auch Tyler1 war anwesend und durfte an einem Show-Raid teilnehmen – und das, obwohl er eigentlich gar keinen Charakter auf Stufe 60 besitzt. Denn den hatte Tyler1 zuvor bei einem Besuch im Geschmolzenen Kern verloren. Danach hat er nie wieder einen Charakter auf Stufe 60 gebracht.

Was ist dann passiert? Der Abend verlief relativ unspektakulär – es wurde eben geraidet und viele erfreuten sich daran, dass Tyler1 dabei war. Doch die Freude sollte nicht zu lange anhalten, denn die Wiederbelebung von Blizzard war lediglich auf Zeit. Als der Raid beendet war, wurde der Charakter von Tyler1, Tonkatonk, auf die Spitze des Schwarzfels beschworen, von einem Feuer-Elementar namens Anyheart.

Den entsprechenden Clip könnt ihr euch auf Twitch anschauen.

Das war offenbar ein Game Master oder ein Entwickler, der sich einen Spaß erlaubte und das Ende von Tonkatonk effektvoll umsetzte.

Nach einem kleinen Monolog, in dem man sich darüber beschwert, dass „ER SICH WIEDER ERHOBEN HABE“, erklärt Anyheart, dass er „DEN GELIEHENEN ATEM AUS SEINEN LUNGEN VERBRENNEN“ würde und „SEINE ASCHE IM WIND VERSTREUEN WERDE“. In typischer Feuer-Elementar-Manier war das natürlich alles in Großbuchstaben.

Anschließend wurde Tyler1 vom Elementar fortgeschleudert – hinab in die Brennende Steppe. Einen so hohen Sturz überlebte der Charakter nicht und war folglich ein weiteres Mal tot. So, wie es auch vor dem Raid der Fall war.

Tyler1 versucht zwar noch verzweifelt, seinen Charakter zu retten, doch ist er von einer besonderen Betäubung betroffen, die sich nicht aufheben ließ. Blizzard wollte eben sicherstellen, dass der Charakter wirklich nur für das Event temporär wieder verfügbar war.

So reagiert die Community: Die Reaktionen auf das ganze Event fallen gemischt aus. Viele Stimmen sind positiv und freuen sich über dieses kurze Comeback von Tyler1 zum Zwecke eines Events. Andere jedoch finden es ungerecht, dass Streamer hier wieder besondere Privilegien hätten, wenn sie wiederbelebt und dann auch noch eine „exklusive Cutscene“ bekommen würden. Einige Stimmen aus dem Subreddit von Classic WoW:

„Das war ziemlich cool. Ich bin neidisch aus der Sicht eines Langzeit-Spielers, aber ich hatte auch tolle GM-Erfahrungen im richtigen Classic, daher kann ich mich nicht beschweren. So ein Zeug fügt einfach etwas Mysteriöses und Spannendes hinzu.“ – ChanceEatsJalapenos

„Der erste Spieler, der eine lore-freundliche Wiederbelebung und anschließenden Tod als Zwischensequenz bekommt, wahrlich der beste WoW-Bewerber aller Zeiten.“ – TomatoSpecialist6879

Was haltet ihr von solchen Wiederbelebungen und sei es nur für die Dauer eines kurzen Events? Eine coole Sache? Oder einfach unfair, dass da Spieler ihre verlorenen Charaktere noch ein weiteres Mal spielen dürfen und das gar nicht im Sinne von WoW HC ist?

WoW arbeitet derweil an neuen, gruseligen Spielmodi – was das wohl wird?