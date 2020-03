Accountweite Essenzen für das Herz von Azeroth sind ein Traum der WoW-Spieler. Doch Blizzard verschließt sich dagegen. Aber warum machen die Entwickler das?

Auch wenn der aktuelle Patch 8.3 Visionen von N’Zoth von World of Warcraft stark in der Kritik steht, gibt es vor allem ein Problem und einen Wunsch, den Spieler immer wieder fordern: die accountweite Freischaltung von Essenzen für das Herz von Azeroth. Doch trotz zahlreicher Beschwerden, gut geführter Argumentationen und fast täglich mehreren Posts im Subreddit zu diesem Thema stellt Blizzard sich quer.

Doch warum stellt Blizzard sich quer? Warum ändern die Entwickler das System nicht einfach und erfüllen den Spielern ihren Wunsch?

Twinks starren das Herz genervt an – so viele freie Slots …

Auch unsere Umfrage ergab, dass die mangelnde Hilfe für Twinks – allen voran die accountweiten Essenzen – das aktuell größte Problem an WoW sind. Zusammen mit dem Negativ-Punkt „Zu viel Grind“ sehen das 52% unserer Leser so. Grind und Essenzen gehen dabei Hand in Hand, sind also fest miteinander verbunden. Wenn 52% der Leser das als „größtes Problem“ ansehen, dann ist das ein klares Zeichen, dass eine Änderung kommen sollte.

Warum sind Essenzen in WoW so wichtig? In der aktuellen Erweiterung Battle for Azeroth kommt ein großer Teil der Stärke eines Charakters nicht mehr nur rein aus den Gegenständen, die er trägt, sondern auch aus vielen Sekundär-Systemen. Eines davon sind die Essenzen für das Herz von Azeroth, die dem Charakter starke aktive und passive Boni verleihen, die mehrere Prozentpunkte des Gesamtschadens oder der Heilung ausmachen.

Diese Essenzen sind jedoch oft hinter einem langen Grind oder hohem Aufwand verborgen, sie müssen etwa durch Ruf oder lange Farm-Arbeit freigeschaltet werden.

Das ist ein Aufwand, der schon beim Hauptcharakter ätzend ist. Für Twinks das gleiche noch einmal zu wiederholen ist schlicht zu viel verlangt.

Warum ist das System so anstrengend? Es ist klar, dass Blizzard das System der Essenzen so implementiert hat, damit die Spieler auch viel Zeit in Zweitcharaktere stecken müssen, um diese auf ein spielbares Niveau zu bringen. Doch ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das aktuell gelingt.

Ein Blick in die Foren reicht, um festzustellen, dass viele Spieler ihre Zweitcharaktere zwar auf Stufe 120 bringen, jedoch nach der Freischaltung des Essenz-Systems die Lust verlieren. Auf das Herz von Azeroth zu blicken und nur einen der vier Slots mit einer minderwertigen Essenz füllen zu können, fühlt sich schlecht an. Es ist, als würde ein Drittel der Stärke des Charakters noch fehlen – eine Abkürzung im Sinne der „Catch up“-Mechaniken gibt es nicht.

Auch bei mir persönlich im Umfeld sehe ich das Phänomen. Freunde aus der Battle.net-Liste spielen Charaktere auf 120 und lassen sie dann versauern. „Die spiele ich vielleicht mit Shadowlands“, heißt es dann.

Und das ist schade. Denn eigentlich wäre jetzt die perfekte Zeit, um sich alle Klassen mal anzuschauen und zu überlegen, was man in der nächsten Erweiterung gerne als Main-Charakter spielen will. Wenn man jedoch jetzt schon Hunderte Stunden investieren muss, um einen Zweitcharakter überhaupt im aktuellen Content spielbar zu machen, verlieren Spieler die Lust.

Die Lösung ist naheliegend, warum kommt sie nicht?

Dabei wäre die Lösung so einfach: Accountweite Freischaltung aller Essenzen bis Rang 3. Wer den 4. Rang will, der rein kosmetisch ist, muss ihn sich weiterhin verdienen. Das würde auf einen Schlag Hunderttausende Charaktere spielbar machen.

Vielleicht irre ich mich aber auch und in Wahrheit meckern die Spieler zwar viel, beißen am Ende aber doch die Zähne zusammen und grinden die Essenzen auch für Twinks. Vielleicht hat Blizzard da genaue Einsicht in die Zahlen und kommt zu dem Schluss, dass sich aktuell die Spieler zwar beschweren, in Wirklichkeit aber die Essenzen artig farmen.

Oder Blizzard hebt sich diese Änderung als „tolle Neuerung“ für das nächste Quartal auf, um noch einmal die Spielerzahlen etwas zu erhöhen und den Absturz bis zum Release von Shadowlands abzufedern.

Das wird die Zeit zeigen. Ich hoffe, dass die Entwickler einsichtig sind. Man muss nicht immer auf das „Geheule der Spieler“ hören – doch in diesem Fall spricht sehr viel dafür.

Seht ihr das anders?

7 Dinge, die wir an MMORPGs wie ESO und WoW lieben und gleichzeitig hassen

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.