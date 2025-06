WoW-Spieler hasst Quests, macht sie dann alle: „WoW hat mich geformt“

Aus jemandem, der Quests in World of Warcraft gar nicht leiden kann, wurde einer, der sie alle erledigt hat. Aber welche waren die besten Quests?

Quests in World of Warcraft sind ein oft umstrittenes Thema. Manche lieben es, die verschiedenen kleinen Storys und Aufgaben zu erledigen und finden, dass diese Zeit des Spiels gar nicht lange genug andauern kann. Andere wiederum finden Quests nervig und wünschten, sie könnten diesen Teil der MMORPG-Erfahrung komplett ignorieren.

Zur zweiten Gruppe gehört auch ein Spieler, der eigentlich gar nichts mit Quests anfangen konnte – und sie am Ende doch alle erledigt hat.

So wurde ein WoW-Spieler zum Meister der Lehren

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW berichtet der Spieler Time_Adhesive, dass er Quests in World of Warcraft anfänglich gehasst habe. Jetzt zeigt er allerdings stolz einen Screenshot, auf dem man sieht, dass er den Erfolg „Der Meister der Lehren“ abgeschlossen hat. WoW habe ihn im Laufe der Zeit „als Spieler geformt“ – und so hat er am Ende doch sämtliche Quests abgeschlossen, die das Spiel zu bieten hat.

Welche Belohnung gibt es dafür? Wer (nahezu) alle Quests abschließt, wird am Ende mit dem Erfolg „Der Meister der Lehren“ belohnt. Damit bekommt man nicht nur den Titel „Meister der Lehren“, sondern auch einen ganz besonderen Wappenrock, den „Wappenrock des Meisters der Lehren“. Der hat das für WoW typische Ausrufezeichen auf der Brust, sodass er sich deutlich von anderen abhebt. Dafür müsst ihr aber auch einige wirklich düstere Quests erledigen.

Welche Gebiete waren die besten und schlechtesten? In den Kommentaren beantwortet Time_Adhesive einige Fragen zu seinem Werdegang und verrät auch, welche Gebiete er ab jetzt immer vermeiden wird.

Ganz oben auf der Liste steht Vashjir. Das Unterwasser-Gebiet spaltet die Community ohnehin schon seit der Einführung in Cataclysm. Deutlich angenehmer war hingegen Pandaria, das sei einfach nur so an ihm vorbeigerauscht.

Seine generell liebste Ära sind aber die „Classic-Gebiete, aus dem Nach-Cataclysm-Zustand in dem sie jetzt sind.“

Warum ist der Erfolg so schwer? Der Erfolg wurde mit dem zunehmenden Alter von World of Warcraft immer umfangreicher. Denn neue Erweiterungen werden nach einiger Zeit in den Erfolg integriert. Das heißt, dass mit jedem neuen WoW-Addon die Menge an Quests, die man für den Erfolg absolvieren muss, drastisch ansteigt.

Aktuell sind die Quests aus „The War Within“ und „Dragonflight“ noch nicht Teil des großen Meta-Erfolgs, daher ist es möglich, dass Blizzard ihn nicht mehr vergrößert.

Bisher müsst ihr also „nur“ alle Gebiete bis einschließlich Shadowlands abschließen. Aber selbst das sind mehrere Tausend Quests, die ihr absolvieren müsst.

Habt ihr den Meister der Lehren in World of Warcraft auch schon absolviert und hat euch die Reise gefallen? Oder habt ihr so gar keinen Spaß am Aufgaben von Quests, sodass ihr diese wenn möglich immer übergeht? Die 5 lustigsten Quests in WoW haben wir euch hier vorgestellt.