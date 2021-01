Der erste Raid „Schloss Nathria“ in WoW Shadowlands ist erst seit Anfang Dezember 2020 offen und hält schon die erste Überraschung bereit. Spieler haben einen geheimen Ausgang entdeckt. Wir sagen euch, wo ihr ihn findet.

Das ist los: Auf reddit hat ein Spieler seine Erfahrung mit der WoW Shadowlands Community geteilt. Er und seine Raid-Gruppe haben im aktuellen Schlachtzug Schloss Nathria einen geheimen Ausgang entdeckt, der sie aus dem Raid spült. Den Clip haben wir euch hier eingebunden:

Hier findet ihr den geheimen Ausgang: Der geheime Ausgang befindet sich vor dem 3. Boss „Hungernder Zerstörer“ und dient wohl vor allem als Fluchtweg, wenn der Bosskampf nicht gut läuft oder ihr einfach schnell aus dem Raid entkommen möchtet.

Der Ausgang selbst ist schnell zu übersehen, achtet auf ein großes Rohr an der Wand, dessen Absperrgitter einfach auf dem Boden liegt. Lauft ihr durch das Rohr, werdet ihr einfach aus dem Raid gespült und landet draußen.

An der markierten Stelle findet ihr den geheimen Ausgang

Das hält die Community davon: Auf Reddit sammeln sich die Kommentare von Spielern, die den geheimen Ausgang versehentlich oder mit Absicht benutzen und so ihrer Raid-Gruppe einen Scherz spielen.

Reddit-User mael0004 ist versehentlich durchgelaufen:

Wir sind in unserem ersten Raid da durchgelaufen, weil wir dachten, dass es dort nach dem Boss weiter geht. Wirklich jeder im Raid ist da durchgelaufen. mael0004

Und Reddit-User jcait72 ist auf einen anderen Spieler hereingefallen:

Ich war in einem Raid und jemand sagte uns, dass wir über das Rohr zum Hauptraum zurückkommen… Unnötig zu erwähnen, dass unsere gesamte Raid-Gruppe hinausgespült wurde und wir alle zurückfliegen mussten. jcait72

Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ein Spieler seine Raid-Gruppe versehentlich oder gar mit Absicht durch diesen Ausgang lotsen wird.

Habt ihr den geheimen Ausgang bereits entdeckt oder noch weitere Geheimnisse im Schloss Nathria gelüftet? Wenn euch die Geheimnisse in World of Warcraft interessieren, schaut euch unbedingt die 10 größten davon an und wie ihr sie löst.