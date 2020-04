Die Debatte um spielbare Hochelfen ist in World of Warcraft schon so alt wie das Spiel selbst. Mit Shadowlands gibt es endlich die Möglichkeit, Hochelfen zu erstellen – nur nicht ganz so, wie es sich die Spieler gewünscht haben.

Wie kommen die Hochelfen in Shadowlands? Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands soll es etliche neue Anpassungsmöglichkeiten für Spieler-Charaktere geben. Darunter auch für die Blutelfen der Horde.

Bisher können diese Optionen in der Alpha von Shadowlands noch nicht ausprobiert werden, aber die Dataminer von wowhead haben bereits die neuen Anpassungen gefunden. Eine davon sind blaue Augen für die Blutelfen:

Einige der kommenden Anpassungen aus den Spieldateien. Bildquelle: wowhead.

Das Problem mit den „Hochelfen“

Sind das wirklich Hochelfen? Das ist eine schwierige Frage, denn schlussendlich sind Hochelfen und Blutelfen dasselbe Volk und äußerlich unterscheiden sie sich grundlegend nur durch die Augenfarbe. Die der Blutelfen ist grün, weil sie süchtig nach Fel-Magie sind.

Insofern: Ja, es handelt sich tatsächlich um Hochelfen. Sie müssten nur aus rollenspieltechnischer Sicht auch so ausgespielt werden. Für Spieler, die sich für die Lore nicht interessieren, sind es eben einfach Blutelfen mit blauen Augen, so wie es zuvor welche mit goldenen Augen gab.

Darum könnte das zu Ärger führen: Hochelfen sind schon seit langer Zeit ein großer Wunsch der Spieler. In einer Umfrage, die wir bereits 2017 geführt haben, sind Hochelfen das begehrteste Volk, das sich MeinMMO-Leser wünschen.

Allerdings gehören sie laut Geschichte zur Allianz – nicht zur Horde, wie in dem aktuellen Fall. Seit sie in Warcraft 3 zu Beliebtheit gelangt sind, sind sie Verbündete der Menschen und erst nach ihrer Verstoßung haben sie sich überhaupt als Blutelfen der Horde angeschlossen.

Bereits 2018 sagte Game Director Ion Hazzikostas: Wer Hochelfen spielen wolle, der solle zur Horde gehen. Das hat damals schon für Ärger gesorgt und die neue Entscheidung hat die Debatte noch einmal angefacht. Kurz nach dem Fund von wowhead tauchten viele Threads im offiziellen Forum auf, einige davon mit mehr als 786 Antworten.

Die Spieler können nicht nachvollziehen, wieso die Entwickler die Hochelfen trotz großer Nachfrage nicht einfach als spielbare Rasse für die Allianz einführen. Ähnlichen Ärger gab es schon zur Einführung der Leerenelfen als verbündetes Volk in WoW: Legion.

Ehe Alleria zur Leerenelfe wurde, haben Spieler durch sie auf Hochelfen als Volk gehofft.

Die Stimmung ist ohnehin aufgeheizt, da die neue Möglichkeit, Blutelfen eine dunkle Hautfarbe zu verpassen, ebenfalls zu Streit geführt hat. Es wird sich zeigen, ob der Ärger verraucht oder doch mehr wird.