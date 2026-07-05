WoW wie damals: Neue Seuche entkommt und legt ganzen Realm lahm

In World of Warcraft ist ein Debuff entkommen, der einen ganzen Realm lahmlegte. Viele erinnerten sich an die Zul’Gurub-Seuche.

In den fast 22 Jahren gab es schon eine Reihe kurioser Vorfälle in World of Warcraft, die durch verschiedene Debuffs ausgelöst wurden. Das wohl bekannteste Ereignis dieser Art war der legendäre „Corrupted Blood“-Zwischenfall, bei dem ein Effekt aus dem Raid Zul’Gurub in die offene Welt getragen wurde. Jetzt gab es auf dem Realm „Moon Guard“ einen ähnlichen Vorfall, der ganze Städte dahingerafft hatte.

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Seuche wie aus Zul’Gurub legt ganzen Realm lahm

Was ist das für ein Debuff? Dieses Mal ist die Rede von „Welkende Ansteckung“ („Withering Contagion“). Das ist ein Effekt, bei dem betroffene Charaktere über 15 Sekunden hinweg Schaden erleiden und alle 1,5 Sekunden diesen Debuff an Spieler-Charaktere in einem kleinen Umkreis weiterreichen. Eigentlich ist das kein Grund zur Sorge, denn 15 Sekunden sind keine lange Zeit und solche Effekte können die Dungeons, aus denen sie stammen, nicht verlassen.

Eigentlich.

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Denn die „Welkende Ansteckung“ hat es geschafft, aus dem Dungeon „Brackenfellhöhle“ zu entkommen, was den Realm Moon Guard schwer beschädigt hat.

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Was waren die Folgen davon? Nachdem es einigen findigen Spielern gelungen war, den Debuff aus dem Dungeon zu schmuggeln, war es nur eine Frage von Sekunden, bis sich das Problem verselbstständigt hatte. Da Moon Guard ein recht voller Realm ist, ging es recht schnell, diese „Seuche 2.0“ auf andere Spieler zu verteilen, die natürlich auch jede Menge Freude daran hatten, ihre Umgebung anzustecken.

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Das führte dazu, dass nach wenigen Minuten bereits die allermeisten Spieler in Sturmwind, Silbermond und Goldhain infiziert waren. Vor allem für die niedrigstufigen Charaktere bedeutete das nahezu sofort den Tod, sodass im berüchtigten Gasthaus von Goldhain einmal „durchgewischt“ wurde.

Wie hat Blizzard reagiert? Inzwischen reagieren die Entwickler ziemlich zügig auf solche Ereignisse und das war auch dieses Mal der Fall. Nachdem die Seuche eine Weile lang den Realm terrorisiert hatte, endete es recht plötzlich. Ein Hotfix sorgte dafür, dass der Debuff nun vollständig verschwindet, sobald man die Brackenfellhöhle verlässt. Das mutwillige Verteilen dieser Seuche ist also nicht länger möglich.

Wenigstens ist dies am Ende nur ein kleiner Fehler, der sich recht einfach beheben ließ. Denn es gibt aktuell auch große, andere Probleme, die in World of Warcraft die Runde machen. So ist ein altes Gebiet die wohl verbuggteste Zone, die es jemals in der Geschichte von Blizzards MMORPG gab – und das bereits seit vielen Monaten.

Habt ihr auch schon ein solches Event erlebt? Oder wurdet ihr bisher immer davon verschont?