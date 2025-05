WoW: Die Saison der Entdeckungen endet – das passiert mit euren Charakteren

Ein Spielmodus in World of Warcraft wird nicht mehr weiterentwickelt. Aber was passiert mit den geliebten Charakteren?

Die Entwicklung an der Saison der Entdeckungen („SoD“) für World of Warcraft Classic wird eingestellt. Blizzard ist zufrieden mit dem Ergebnis und der langen Reise, die man hinter sich gebracht hat. Doch das stellt die Community vor einige Fragen: Was passiert mit den Servern? Was passiert mit den Charakteren? Wir geben euch die Antwort darauf.

Was war die Saison der Entdeckungen? Die Saison der Entdeckungen war eine Neuauflage des klassischen World of Warcraft. Eine „Was wäre, wenn“-Geschichte, die im Grunde ein „Classic+“ war, das sich viele Fans gewünscht hatten. Man spielte in der ursprünglichen World of Warcraft, allerdings mit neuen Quests, neuen Spielsystemen, besonderen Fähigkeiten und Mysterien. Dabei haben die Entwickler sogar Geschichten eingewoben, die kleine Puzzle-Teile für das darstellten, was im modernen WoW stattfindet – etwa mit einer Vorgeschichte zu Xal’atath.

Die Saison der Entdeckungen gilt nun als beendet. Es wird keine neuen Inhalte mehr geben.

Was passiert mit den Realms? Die Server der Saison der Entdeckungen sollen online bleiben und Blizzard sieht aktuell auch nicht vor, sie abzuschalten. Ihr werdet also auch in den kommenden Jahren immer wieder in die Saison der Entdeckungen schauen können.

In der Season of Discovery gab es sehr coole Fähigkeiten.

Was passiert mit den Charakteren? Da die Realms online bleiben, werdet ihr auch eure Charaktere weiterhin spielen können. Obwohl die Realms „saisonal“ sein sollten, hat man sich nun dazu entschieden, sie zusammen mit den Charakteren weiter bestehen zu lassen.

Ihr werdet also auch in den kommenden Monaten und Jahren in der Lage sein, immer mal wieder auf eure extrem starken SoD-Charaktere einzuloggen und euch anzuschauen, was es noch alles in der Welt versteckt gibt.

Warum gibt es keine Server-Transfers? Das hat mit den technischen Schwierigkeiten zu tun. Denn die Saison der Entdeckungen unterscheidet sich drastisch vom gewöhnlichen WoW Classic. Der Senior Game Producer Josh Greenfield erklärte dazu auf Bluesky:

Ehrlich gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass wir Transfers zwischen der Saison der Entdeckungen und anderen Spielversionen von WoW anbieten. Wir haben Tausende neuer Items, Zauber und andere Spieldaten erschaffen, die es in anderen Versionen nicht gibt und das zu übertragen wäre im besten Fall sehr chaotisch und Spiel-zerstörend im schlechtesten. Sagt niemals nie, aber aktuell haben wir dafür keine Pläne.

Damit der Abschluss von SoD nicht ganz so traurig ausfällt, gibt es noch einen kleinen Anreiz: Wer es schafft, in SoD den Schreckenslord Balnazzar in der Scharlachroten Enklave zu besiegen, bekommt einen Charakter-Boost auf Level 85 in Mists of Pandaria Classic. Damit kann man direkt mit einem Mönch durchstarten, wenn man das will.