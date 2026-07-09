WoW: In Saison 2 steigt das Item-Level drastischer als zuvor

In World of Warcraft werden eure Charaktere mächtiger als gedacht. Denn Patch 12.1 erhöht das Itemlevel drastischer.

Die Jagd nach immer neuen und immer besseren Items ist ein zentraler Bestandteil der Spielerfahrung von World of Warcraft. Jede Saison gibt es quasi einen kleinen „Reset“, bei dem alte Ausrüstung gegen neue ausgetauscht werden muss, wenn man ganz vorne mitspielen möchte. Wie stark dieser Anstieg ausfällt, ist in der Regel linear – zumindest meistens. Doch mit dem Start in Saison 2, also dem Patch 12.1, fällt dieser Anstieg größer aus.

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Mehr Macht, weil man jetzt schon so stark ist

Wie ist der Anstieg normalerweise? Für gewöhnlich versucht World of Warcraft seit einigen Jahren mit jedem Patch, das Itemlevel um 39 Stufen anzuheben. Also ein voll ausgebautes mythisches Item aus Saison 1 ist in der Regel 39 Itemlevel schwächer als ein vollausgebauter mythischer Gegenstand aus Saison 2.

Das ist die normale Kurve des Anstiegs, mit der WoW bisher immer recht gut gefahren ist. Damit lässt sich der Verlauf der ganzen Erweiterung planen und auch der nächste Stat-Squish kann bereits gut einkalkuliert werden.

Doch für die zweite Saison von Midnight reicht das offenbar nicht aus.

Was passiert stattdessen? In der kommenden 2. Saison von Midnight wird das maximale Itemlevel um 46 statt nur um 39 Punkte angehoben. Was auf dem Papier nicht so stark klingt, dürfte unterm Strich aber rund 10 % mehr Charakterstärke ausmachen, was sowohl die Zahlen für DPS-Charaktere aber auch für Heiler ordentlich in die Höhe treiben dürfte.

Warum macht Blizzard das? Blizzard lieferte die Begründung dafür bereits im offiziellen WoW-Forum. „Schuld“ an der Steigerung sei, dass man im Verlauf der Saison 1 durch verschiedene Mechaniken das Itemlevel bereits deutlich im Nachhinein angehoben habe. Sie schreiben:

Wenn wir uns die Ausrüstung der Spielerinnen und Spieler anschauen im Verlauf von Midnight Saison 1, verbessert durch Upgrades, Leerenkerne und die mächtige Beute aus Patch 12.0.7, müssen wir sicherstellen, dass Saison 2 bedeutsame Upgrades für Spieler bietet, während sie ihre Reise durch den favorisierten Content beginnen. Aufgrund des PTR-Feedbacks ist es offensichtlich, dass der Anstieg von 39 Itemleveln nicht genug war, um dieses Ziel zu erreichen, deshalb gibt es nochmal eine Erhöhung von 7 Itemleveln, sodass Saison 2 Belohnungen gewährt, die 46 Itemlevel stärker sind.

Oder anders gesagt: Blizzard hatte die Sorge, dass viele Charaktere in den ersten Wochen von Saison 2 gar keine sinnvollen Upgrades ergattern können und sich die Saison daher etwas sinnlos anfühlen könnte. Dieses Problem sollte nun behoben sein, wenn der Patch 12.1 an den Start geht – ein konkretes Release-Datum gibt es zwar noch nicht, die meisten Schätzungen gehen allerdings von 4 Wochen aus, das wäre dann Anfang August.

Was haltet ihr von diesem Anstieg der Itemlevel? Eine gute Sache, damit es auch in Saison 2 genug interessante Ziele gibt? Oder dreht sich die Item-Spirale viel zu schnell und die Zahlen wachsen in zu rasanter Geschwindigkeit? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren hören.

Für viele Blizzard-Mitarbeiter ist derweil eine düstere Zeit angebrochen. Sie müssen bis zu einem Jahr lang um ihren Job bangen.