Die Entwickler von World of Warcraft haben angekündigt, weitere Realms zu verknüpfen. Das ist schon einmal passiert. Dieses Mal sind die kleinsten deutschen Realms an der Reihe, was etliche Vorteile für sie mit sich bringt.

Um welche Realms geht es? In einem neuen Post im offiziellen Forum hat Vyraneer vom Customer Support angekündigt, dass einige Realms verknüpft werden sollen. Dabei werden sie in den folgenden Gruppen zusammengeschlossen:

Die ewige Wacht / Silberne Hand mit Das Konsortium, Das Syndrikat, Der Abyssische Rat, Die Arguswacht, Die Todeskrallen und Kult der Verdammten

Der Mithrilorden / Rat von Dalaran mit Die Nachtwache, Forscherliga, Todeswache und Zirkel des Cenarius

Echsenkessel, Mal’Ganis und Taerar mit Blackhand

Bei den ersten beiden Gruppen handelt es sich um Rollenspiel-Server, die traditionell schon weniger bevölkert sind. Laut wowprogress hat jeder dieser Realms alleine weniger als 2.000 Spieler und zählt zu den kleinsten Europas. Zum Vergleich: Der größte deutsche Realm alleine (Antonidas) hat 13.026 Spieler.

So sieht es aktuell auf den Servern aus laut wowprogress.

Was genau passiert mit diesen Realms? Am kommenden Donnerstag, den 27. August, werden die Realms zusammengeschlossen – pünktlich zur Vorstellung der neuen Cinematics. Das bedeutet, Spieler von den jeweiligen Realms können:

in mythischen Raids zusammen spielen

gemeinsam das Auktionshaus nutzen

handeln

in Gilden eintreten und andere Spieler von den entsprechenden Realms einladen

Das alles dient offenbar als Vorbereitung für die kommende Erweiterung Shadowlands, damit die sonst recht wenig bevölkerten Realms wieder etwas voller werden.

Neue Verknüpfungen – Vorteile und Probleme

Warum ist das wichtig? Mehr Spieler sind wichtig für ein gesundes Klima in so ziemlich allen Aktivitäten. Sie bedeuten mehr Aktivität im Auktionshaus und mehr Auswahl an Spielern für die Gilden.

Dadurch können sich mehr Schlachtzugsgruppen für mythische Raids bilden und halten, denn die konnten sich lange Zeit nicht serverübergreifend zusammentun. Außerdem erspart es euch einen Server-Transfer, wenn ihr ohnehin vorhattet, zu wechseln.

Schloss Nathria wird der erste Raid in Shadowlands. Durch die Verknüpfungen können auch die kleinen Realms wieder gut mythisch raiden.

Hat ein Realm zu wenig Spieler, steigt die Tendenz, dass verbleibende Spieler ihn ebenfalls verlassen. In WoW Classic etwa führten zu wenige Spieler auf dem RP-Realm schnell zu Frust.

Worauf sollte ich achten? Wenn es zu der Verknüpfung kommt, solltet ihr einige Dinge beachten. Foren-Nutzer Oryczy hat eine nützliche Liste im Forum zusammengestellt. Die wichtigsten Punkte daraus sind:

erstellt bis zum Wechsel am besten keine Auktionen, um duplizierte oder verlorene Gegenstände zu vermeiden

nutzt bis zum Wechsel die Gildenbank besser nicht. Nehmt als Offizier am besten Gold und wichtige Gegenstände ins Inventar und lagert sie dort bis nach dem Transfer

es kann passieren, dass ihr in dieser Woche nicht an mythischen Schlachtzügen teilnehmen könnt, weil die gleiche Regelung greift wie beim Charakter-Transfer

Die Zusammenschließung kommt vermutlich deswegen jetzt schon, damit zum Release der neuen Erweiterung und kurz danach keine größeren Probleme anstehen. Ein konkretes Datum dazu gibt es noch nicht, aber mittlerweile gibt es etliche Gründe, die für den 10. November als Release von Shadowlands sprechen.