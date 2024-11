WoW verkauft ein Reittier für 240 € – Aber wir bleiben davon erst einmal verschont

Wie viel Geld kann man für ein Reittier in World of Warcraft ausgeben? Nach oben gibt es offenbar keine Grenze, denn der Spektraltiger kostet so einiges.

Dass es in World of Warcraft in den letzten Monaten einige eher fragwürdige Angebote in den Shop des Spiels geschafft haben, ist inzwischen bekannt. Die Spitze war hier das Reittier für satte 80 Euro, das einen direkten Zugang zum Auktionshaus bietet und damit einen kleinen aber feinen spielerischen Vorteil.

Doch wer dachte, dass solche Preise bereits das Ende der Fahnenstange sind, sollte mal einen Blick auf die chinesische Version von WoW werfen. Denn dort kann man rund das Dreifache ausgeben, für ein viel, viele älteres Reittier.

Was ist das für ein Angebot? Auch in China schlachtet man den 20-jährigen Geburtstag von World of Warcraft aus und bringt einige exklusive Angebote, bei denen man hierzulande ziemlich mit den Ohren schlackern würde. Denn wer will, kann sich den Spektraltiger kaufen – in einer fliegenden Variante – für den locker flockigen Preis von umgerechnet rund 250 € (1888 CNY).

Als kleine Dreingabe gibt es dazu noch 3 alte Spielzeuge, die thematisch zu den Schlotternächten passen – aber die machen den Braten dann auch nicht mehr fett.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Warum ist das besonders? Der Spektraltiger ist eines der prestigeträchtigsten Reittiere in World of Warcraft. Man konnte ihn für sehr lange Zeit lediglich über das „World of Warcraft Trading Card Game“ erhalten – also superseltene Loot-Karte. Für die kann man auf dem freien Markt schonmal über 4.000 Euro ausgeben.

In China wurde ein Bundle mit dem Spektraltiger aber schon vor einer Weile verkauft. Jetzt gibt es zusätzlich dazu eine fliegende Variante.

Ein Monat Essen oder lieber eine fliegende, durchsichtige Katze? Bildquelle: wowhead

Immerhin: Wer bereits das erste Bundle damals gekauft hat, kann das neue Paket mit dem fliegenden Tiger für „nur“ rund 80 € kaufen.

Wird das auch in Europa kommen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Solche Angebote sind zum einen in China deutlich etablierter und zum anderen stehen sie in direkter Verbindung mit NetEase, dem chinesischen Partner von Blizzard. Die sind dafür bekannt, relativ aggressive (und sehr teure) „Mikro-Transaktionen“ ins Spiel zu implementieren.

Dass solche Angebote also jemals auch in World of Warcraft im Rest der Welt verfügbar sein werden, ist eher unwahrscheinlich. Aber hey, das hätte man vor einigen Wochen sicher auch über ein 80-Euro-Mount gedacht …