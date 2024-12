WoW Guide: So schaltet ihr das neue Reittier Thrayir, Augen der Sirene frei

In Patch 11.0.7 von World of Warcraft wartet ein neues Reittier. Wir zeigen euch, wie ihr Thrayir freischalten könnt.

Auf der Sireneninsel in World of Warcraft dreht sich das Meiste um den neuen Ring, „Circes Reif“. Doch auch abseits davon gibt es einiges zu entdecken, wie etwa ein neues Flug-Reittier. Thrayir, Augen der Sirene hat ein ziemlich exklusives Design und wird von den Fans lange gewünscht. Wir verraten euch, wie ihr das Flug-Mount freischaltet.

Was ist das für ein Reittier? Thrayir, Augen der Sirene ist ein großer Sturmvogel, der bereits seit knapp 10 Jahren in den Spieldaten von World of Warcraft existiert, aber erst mit Patch 11.0.7 verfügbar wurde. Das Reittier bekommt ihr auf der neuen Sireneninsel. Ihr müsst dafür einige Schritte abschließen, die wir euch in diesem Guide vorstellen.

Thrayir, Augen der Sirene freischalten

Damit ihr das Flugreittier freischalten könnt, müsst ihr insgesamt 5 Schlüssel sammeln und diese alle an eine bestimmte Position auf der Sireneninsel bringen. Die meisten Schlüssel sind allerdings in verschiedene Fragmente zerbrochen, sodass die Suche eine ganze Weile dauern kann. Beachtet zudem, dass ihr für die meisten Fragmente in der Sturm-Phase der Sireneninsel sein müsst.

Wie schaltet man die Sturmphase frei? Wenn ihr alle wöchentlichen Aufgaben auf der Insel abschließt, habt ihr im Anschluss die Möglichkeit, mit einer Goblin-Dame im Lager zu sprechen, um die Phase vom „Meereszornunwetter“ zu betreten – von den meisten nur „Sturm“ genannt. Hier sind viele Elite-Feinde und andere seltsame Vorkommnisse, die in der normalen Phase der Insel nicht aktiv sind.

Wirbelnder Runenschlüssel: Droppt von „Ksvir der Vergessene“. Das ist ein seltener Feind in der Vergessenen Kammer. Der NPC ist allerdings lediglich in der Sturm-Phase anwesend.

Droppt von „Ksvir der Vergessene“. Das ist ein seltener Feind in der Vergessenen Kammer. Der NPC ist allerdings lediglich in der Sturm-Phase anwesend. Strömender Runenschlüssel: Dafür benötigt ihr 7 Strömendes Fragment. Sämtliche Mobs in der Sturm-Phase der Insel haben eine niedrige Chance, diese Fragmente zu hinterlassen.

Dafür benötigt ihr 7 Strömendes Fragment. Sämtliche Mobs in der Sturm-Phase der Insel haben eine niedrige Chance, diese Fragmente zu hinterlassen. Donnernder Runenschlüssel: Sammelt 5 Donnerndes Fragment. Sämtliche Fragmente dieser Art erhaltet ihr aus Schatzkisten auf der Sireneninsel. Es kann sowohl in Kisten in der Sturm- als auch der normalen Phase vorhanden sein.

Sammelt 5 Donnerndes Fragment. Sämtliche Fragmente dieser Art erhaltet ihr aus Schatzkisten auf der Sireneninsel. Es kann sowohl in Kisten in der Sturm- als auch der normalen Phase vorhanden sein. Zyklonischer Runenschlüssel: Droppt von Zek’ul der Schiffbrecher. Dieser seltene Feind erscheint bei den Koordinaten 33 / 74 in der Sturm-Phase der Sireneninsel. Beachtet, dass dieser Schlüssel kein garantierter Drop ist, ihr werdet also mehrere Versuche brauchen.

Droppt von Zek’ul der Schiffbrecher. Dieser seltene Feind erscheint bei den Koordinaten 33 / 74 in der Sturm-Phase der Sireneninsel. Beachtet, dass dieser Schlüssel kein garantierter Drop ist, ihr werdet also mehrere Versuche brauchen. Turbulenter Runenschlüssel: Wird aus 3 Turbulentes Fragment zusammengesetzt. Ihr findet sie bei diesen Koordinaten, aber nur in der Sturm-Phase der Sireneninsel: 1. Fragment: 33 / 73 2. Fragment: 67 / 78 3. Fragment: 52 / 39

Wird aus 3 Turbulentes Fragment zusammengesetzt. Ihr findet sie bei diesen Koordinaten, aber nur in der Sturm-Phase der Sireneninsel:

Sobald ihr alle Schlüssel gesammelt habt, begebt euch einmal mehr in das Vergessene Gewölbe (wo ihr den Ring gefunden habt). Stellt sicher, dass ihr euch in der Sturm-Phase der Insel befindet und geht dann in die östliche Kammer des Gewölbes. Hier findet ihr Thrayir auf dem Boden liegend, umgeben von 5 Runensteinen. Aktiviert jeden der Steine mit dem dazugehörigen Schlüssel – und herzlichen Glückwunsch! Schon gehört das Flug-Reittier euch!

Ein anderes, deutlich komplexeres Reittier ist Incognitro – das braucht aber richtig Arbeit.